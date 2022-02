Dít zijn de 5 opmerkelijkste symptomen van de overgang

Officieel is een vrouw in de overgang als ze zes maanden lang geen bloeding heeft gehad. Gemiddeld gebeurt dit op de leeftijd van 51,5 jaar. Je kunt de overgang dan eigenlijk vergelijken met een soort grote loterij, waarbij je kans maakt op drie “prijzen”. Voor het gemak geven we de prijzen een kleur: groen, geel en rood.

Vervelend, maar draaglijk

De vrouwen die een groene kaart trekken, mogen in hun handen klappen. Zij voelen haast niks van de overgang en kunnen gewoon hun ding blijven doen. Bij de gele kaart is het wel duidelijk dat de menopauze is aangebroken. De symptomen zijn vervelend, maar draaglijk. De opvliegers zijn natuurlijk niet fijn en je slaapt niet meer elke nacht als een roos. Maar ach, daar valt wel mee te leven.

Help!

Maar voor de vrouwen met een rode kaart is de overgang écht oncomfortabel. Je hormonen doen de polonaise, waardoor je gevoelens helemaal binnenstebuiten wordt gekeerd en de opvliegers remmen elk geluk. Alles doet pijn, iedere nacht lig je om drie uur klaarwakker in bed, terwijl je doodmoe bent en ‘s ochtends heb je het gevoel dat er een tram over je heen is gereden. Help! Hoelang duurt dit nog?

Bij sommige verschijnselen, zoals dus de opvliegers, stemmingswisselingen, extra kilo’s en slechte nachtrust, weet je gelijk dat je in de overgang zit, maar er zijn ook een aantal symptomen waarbij je het misschien niet direct verwacht. We zetten ze op een rijtje:

1. Allergieën

Ben je ineens allergisch voor pollen? Dan zou dat de overgang kunnen zijn. Door hormoonveranderingen kunnen vrouwen tijdens hun overgang ineens last krijgen van allergieën, waar ze van tevoren nooit last van hadden. De bekendste allergieën bij vrouwen in de overgang zijn hooikoorts, astma en eczeem. Bij een vermoeden van een allergie is het slim om een afspraak te maken bij je huisarts.

2. Veranderende smaak

Veranderingen in je hormoonhuishouding betekenen ook veranderingen in je trek en smaak. Je kunt het vergelijken met de bekende augurk tijdens de zwangerschap en de hunkering naar chocola tijdens de menstruatie. Ook tijdens de overgang verandert je hormoonhuishouding en daarmee dus ook je smaakbeleving. Vaak gaat tijdens de overgang de voorkeur naar frisse rauwe groenten in plaats van gestoomde of gekookte groenten. Bovendien hebben vrouwen in de overgang vaak te maken met een verminderde speekselvorming. Speeksel heb je nodig om voedsel op te lossen en dus smaken te proeven.

3. Veranderende reuk

Naast een andere smaak, kun je in de overgang ook van de ene op de andere dag ineens niet meer tegen bepaalde geuren. Zelfs alledaagse geuren zoals koffie kunnen ervoor zorgen dat je moet kokhalzen. Ook dit heeft met de hormonale veranderingen tijdens de overgang te maken. Je kunt hierdoor veel beter ruiken, waardoor je ineens gevoeliger bent voor bepaalde geuren.

4. Andere lichaamsgeur

Naast dat je geuren dus anders gaat beleven, kan ook jouw eigen lichaamsgeur veranderen. Onder andere de opvliegers zorgen ervoor dat je meer gaat zweten en een verhoogde transpiratie kan je lichaamsgeur veranderen. Stinken zal het niet zo gauw doen, maar jouw eigen geur kan wel veranderen.

5. Lagere stem

Aangezien je stembanden tijdens de overgang steeds minder soepel worden, gebeurt er iets opmerkelijks met de stem van vrouwen. Je kunt hoge tonen lastiger bereiken, de stemintensiteit neemt af en je stembanden zullen sneller vermoeid raken. Hierdoor krijg je een lagere stem. Opvallend is dat vooral stevigere vrouwen last blijken te hebben van een lagere stem. Dit komt doordat het lichaam minder oestrogeen en progesteron aanmaakt en de productie van oestrogeen vindt voornamelijk in de vetcellen plaats.

