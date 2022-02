Dít zijn de 6 meest voorkomende voedingstekorten bij vrouwen

Ben je snel moe? Vaak misselijk of zelfs duizelig? Of breken je nagels snel af? Dan is de kans groot dat je een tekort hebt. Maar welke vitamine of mineraal krijg je te weinig binnen? En nog belangrijker: wat kun je ertegen doen?

Dit zijn de zes meest voorkomende tekorten bij vrouwen:

1. IJzer



IJzer is een belangrijk mineraal dat we elke dag nodig hebben. Het zorgt voor het vervoer van zuurstof door je bloed én het helpt je afweersysteem goed te functioneren. Als je te weinig ijzer binnen krijgt, kun je last krijgen van vermoeidheid, kortademigheid en hoofdpijn. Herken je deze symptomen? Dan is het misschien een goed idee om meer te eten van linzen, rood vlees, quinoa, pompoenpitten, broccoli, pistachenoten of chocolade. In Nederland worden vrouwen geadviseerd 16 milligram ijzer per dag te eten.

Meer weten over de symptomen van een ijzertekort en ben je benieuwd hoe je je ijzerpeil goed en stabiel krijgt? Je leest het hier.

2. Vitamine B12

Vitamine B12 is een wateroplosbare vitamine die niet zelf door je lichaam aangemaakt kan worden. Toch heeft vitamine B12 wel belangrijke functies in het lichaam, en daarom is het belangrijk dat je het genoeg binnenkrijgt. Zo heb je B12 nodig voor de aanmaak van bloed en zenuwen en helpt het dus bij het functioneren van het zenuwstelsel. Bovendien zorgt het ervoor dat je energieniveau gezond blijft.

De meest voorkomende symptomen van een vitamine B12-tekort, zijn vermoeidheid en lusteloosheid. Ook kun je last krijgen van vergeetachtigheid, een bleke huid, tintelingen, angst zonder duidelijke oorzaak of wazig zicht. Vitaminen B12 zit voornamelijk in vlees, vis, melk, boter, kwark, yoghurt en eieren. Ben je vegetarisch of veganistisch? Dan heb je meer kans op een B12-tekort, aangezien je geen dierlijke producten eet. Zorg er dan voor dat je voldoende B12 binnenkrijgt door middel van supplementen. Ga voor advies langs bij de huisarts. Meer weten? Klik dan hier.

3. Magnesium

Ook magnesium is belangrijk voor je lichaam. Het is een mineraal dat zorgt voor de vorming en het functioneren van je botten en spieren. Ook speelt het een rol bij de overdracht van zenuwprikkels en een goede werking van de spieren. Mocht je een magnesiumtekort hebben, dan kun je last hebben van stijve, harde spieren, krampen, een chronisch vermoeid gevoel, slechte ontspanning, hoofdpijn, hartritmestoornissen of hartkloppingen, spijsverteringsproblemen of astmatische klachten. Gelukkig zit magnesium in heel veel producten, zoals brood, graanproducten, groente, noten, melkproducten en vlees. Bij een 'normaal' dieet, kom je in principe dus niets tekort aan magnesium.

Meer weten over de oorzaak en gevolgen van een magnesiumtekort?Je leest het in dit artikel.

4. Calcium

Calcium is een mineraal dat je nodig hebt voor de opbouw en het onderhoud van je botten en je gebit. Calcium helpt tegen botontkalking op latere leeftijd en is bovendien nodig voor een goede werking van de zenuwen en spieren, de bloedstolling en het transport van andere mineralen in het lichaam. Symptomen van een calciumtekort zijn: krampen, brosse nagels, haaruitval, tinteling, onregelmatige hartslag en snel last hebben van blessures.

Calcium zit in melk(producten), kaas, groente, noten en peulvruchten. Als je helemaal geen zuivelproducten eet of drinkt, is de kans groot dat je een tekort hebt aan calcium. Dit kan later voor zwakke botten of zelfs botontkalking zorgen. Ook is het slim om bij een calciumtekort veel vitamine D binnen te krijgen. Vitamine D stimuleert namelijk de opname van calcium in het lichaam. Vooral vette vis, eieren, vlees, margarine en halvarine zitten boordevol vitamine D.

5. Jodium

Jodium is een mineraal dat voornamelijk voorkomt in zeevruchten. Het ondersteunt de werking van je schildklier. Een tekort aan jodium kan ervoor zorgen dat je schildklier te traag werkt. Dit kan zorgen voor verschillende symptomen, waaronder broze nagels, vermoeidheid, koude houden en voeten en haaruitval. Er zijn niet echt specifieke oorzaken van een jodiumtekort, buiten het feit dat je een tekort kunt oplopen als je te weinig voedsel met jodium eet. Mocht je je in bovenstaande symptomen herkennen, dan is het verstandig om wat vaker zeewier, kabeljauw, tonijn, eieren, noten of spinazie te eten.

Benieuwd waarom steeds meer Nederlanders een jodiumtekort hebben? Lees het hier.

6. Vitamine D

Meestal speelt een vitamine D-tekort op in de winter. Helemaal nu we veel thuis zitten. Het kan zelfs zijn dat je hier nog langer last van hebt. Om zeker te weten dat je genoeg zonlicht krijgt, moet je dagelijks tussen 11.00 uur en 15.00 uur een kwartier tot een half uur zonlicht vangen op je hoofd en handen. Er zijn verschillende signalen die aangeven dat je een vitamine D-tekort hebt. Voorbeelden hiervan zijn een doffe huid en puistjes. Benieuwd naar de andere symptomen? We leggen het uitgebreid uit in dit artikel.

Naast een tekort kun je ook een overschot hebben aan vitamine D. Dit komt niet heel vaak voor, maar kan soms wel ontstaan als je te veel supplementen slikt. Er zijn meerdere dingen die met je lichaam kunnen gebeuren als je te veel vitamine D binnen hebt gekregen.

Bron: Healthline