Dít zijn de gevaren van snus

Het goedje ziet eruit als een klein theezakje, dat je onder je bovenlip stopt. Via de bloedvaatjes komt de werkzame stof nicotine in het bloed terecht.

Dit doet snus met je

Het effect van snus is vergelijkbaar met dat van het roken van een sigaret. Het kan zelfs sterker voelen dan een sigaret, afhankelijk van de tolerantie die iemand heeft en de hoeveelheid nicotine in de snus. Sommige varianten of merken bevatten meer nicotine dan andere. Het gebruik van snus geeft een licht tintelend gevoel en je kunt er alerter en energieker van worden. Bij sommigen heeft het ook een ontspannende werking.

Giftig

Snus (met tabak) is verboden in Nederland. Het enige Europese land waar het legaal is, is Zweden. Daar komt het middel ook vandaan. Je krijgt door het gebruik van snus nicotine binnen en het is algemeen bekend dat nicotine een giftige stof is. Het verhoogt de bloeddruk, beschadigt de bloedvaten en kan kanker veroorzaken. Daarnaast zitten er nog 28 andere kankerverwekkende stoffen in snus. Het veroorzaakt vooral mond- en neuskanker. Ook kan het je tandvlees aantasten.

Verslavend

Nicotine werkt op het beloningssysteem, wat zorgt voor de verslavende werking. Het is een drug die heel snel effect heeft. Stopt men met gebruiken, dan is het nicotinegehalte in het bloed na anderhalf uur al gehalveerd. Dit maakt dat je een leeg, onrustig gevoel krijgt. Na langere tijd zonder nicotine word je nerveus en geprikkeld. Een nieuw zakje snus zorgt ervoor dat deze vervelende gevoelens weer verdwijnen. Een vicieuze cirkel, dus.

Zwangerschap

Het gebruik van snus tijdens de zwangerschap en borstvoeding brengt extra risico’s met zich mee. Dankzij onderzoek weten we dat dit de kans op een miskraam en vroeggeboorte vergroot en voor andere ontwikkelingsstoornissen bij de pasgeboren baby kan zorgen.

Geen alternatief voor roken

Snus wordt regelmatig gezien als beter alternatief voor roken. Maar het idee dat het ‘veiliger’ is dan roken, klopt dus niet. Er valt echter wel een grote gezondheidswinst te verwachten als rokers massaal zouden overstappen op snus vanwege het gebrek aan verbrandingsproducten die de longen aantasten. Toch is het onverstandig om het gebruik van snus als ‘veiligere’ manier van inname te zien, niet in de laatste plaats vanwege de angst dat jongeren via snus uiteindelijk toch makkelijker de overstap naar roken maken.

Bron: Jellinek