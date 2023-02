Dit zijn de gezondheidseffecten van elke dag lijnzaad eten

Je voegt gebroken lijnzaad makkelijk toe aan een maaltijd; strooi bijvoorbeeld een eetlepel door de yoghurt.

Hoeveel lijnzaad per dag?

Volgens het Voedingscentrum is het ’t beste om 15 gram lijnzaad per dag te eten. Dat is ongeveer 1 à 2 eetlepels. Wil je er meer van eten? Het Voedingscentrum laat weten dat je hiermee moet oppassen. Lijnzaad bevat namelijk cyanogenen en dat kan het lichaam omzetten in de gifstof cyanide. Een hoge dosis hiervan kan je ademhaling belemmeren en een hartstilstand veroorzaken. Gebruik het dus met mate.

Niet te veel

Als je tot 45 gram lijnzaad per dag eet (dus maximaal 3-6 eetlepels), blijf je uit de problemen. Als je in de buurt van die maximale aanbevolen hoeveelheid komt, is het slim om dit in ieder geval over meerdere porties per dag te verdelen. Daarnaast is het verstandig om altijd voor gebroken lijnzaad te kiezen. Als je heel lijnzaad neemt, komt ’t er ook in z'n geheel weer uit en heb je niet het voordeel van al die voedingsstoffen.

Boordevol vezels

Nu al die disclaimers uit de weg zijn, is het tijd voor positief nieuws. Je zou het bijna vergeten, maar lijnzaad is dus wél hartstikke gezond voor je. Ten eerste zitten er veel vezels in, maar liefst 35 gram per 100 gram lijnzaad. Dat is meer dan in havermout en linzen. Vezels zijn goed voor je darmen en stoelgang én helpen je als je gewicht wil verliezen omdat ze je snel een voldaan gevoel geven.

Vitamines en mineralen

Daarnaast zitten er veel voedingstoffen in lijnzaad: vitamine B3, vitamine E, foliumzuur, calcium, magnesium én goede vetten. Klinkt goed toch? In lijnzaad zit ook veel olie en dat bevat een ruime portie omega-3-vetzuur alfa-linoleenzuur (ALA): een essentieel vetzuur dat je lichaam niet zelf kan aanmaken. Met een eetlepel lijnzaad zit je al bijna op de helft van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid ALA.

Gezondheidsvoordelen

Dit alles bij elkaar zorgt voor de volgende gezondheidsvoordelen:

Het helpt bij het verlagen van het cholesterol

Het helpt bij het stabiel houden van de bloedglucose

Het verlaagt de bloeddruk

Het helpt bij obstipatie

Het helpt ontstekingen in het lichaam verminderen

Het helpt bij het afvallen

Het bevordert de spijsvertering

Het kan het risico op ziektes verlagen dankzij het hoge gehalte aan omega 3-vetzuren

Het verbetert haar en huid dankzij de hoge hoeveelheid omega 3-vetten en B-vitamines (vooral in geval van droogte en schilfering)

Dankzij de hoeveelheid antioxidanten worden schadelijke stoffen die het verouderingsproces in gang zetten verhinderd

Bron: Voedingscentrum, Gezondheidsnet, MAX vandaag