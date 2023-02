Dít zijn de gezondheidsvoordelen van elke dag een banaan eten Beeld Getty Images

Dít zijn de gezondheidsvoordelen van elke dag een banaan eten

An apple a day keeps the doctor away. Wist je dat hetzelfde geldt voor een banaan? Bananen zitten bomvol vitamines, mineralen en vezels en hebben allerlei gezondheidsvoordelen. Lees mee.