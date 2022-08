Dit zijn de (on)gezondste waterijsjes

Is het nou echt zo slecht gesteld met het suikergehalte in waterijsjes, terwijl jij net denkt goed bezig te zijn door een waterijsje te nemen in plaats van ‘dat pakje boter’? Nou ja, in sommige gevallen dus wel. Hieronder een overzicht van hoe (on)gezond de bekende waterijsjes zijn.

Suiker in waterijsjes

Tijdens de piek van een hittegolf of hartje winter: niemand die jou tegenhoudt om dat ijsje uit de vriezer te pakken. Mocht je willen weten hoeveel suiker er in jouw favoriete waterijsjes zitten, dan kun je het lijstje hieronder raadplegen.

Calippo cola (105 ml): 90 kcal en 21 g suiker

Liuk (75 ml): 105 kcal en 18 g suiker

Nestlé Pirulo watermeloen (68 ml): 60 kcal en 11 g suiker

AH dubbel likkers (60 ml): 40 kcal en 10,2 g suiker

Festini perenijsje (50 ml): 50 kcal en 10 g suiker

Raket (55 ml): 40 kcal en 9,3 g suiker

Festini aardbeienijsje (50 ml): 40 kcal en 8 g suiker

Twister (50 ml): 44 kcal en 7 g suiker

Light-ijsjes

Die Twister valt nog wel mee als je het vergelijkt met een Calippo, maar kun je niet beter een light-ijsje nemen als je op de lijn let? Astrid Postma-Smeets, voedings- en gezondheidsexpert bij het Voedingscentrum, legt aan Libelle uit dat je het moet zien als een vervanger van bijvoorbeeld roomijs.

“Het assortiment ijsjes is tegenwoordig heel erg breed: van kleine waterijsjes met weinig suiker en calorieën tot emmers met suiker-, vet- en calorierijk roomijs”, vertelt Astrid. “In light-ijsjes of ijsjes waarop staat dat ze minder calorieën bevatten, zit meestal ook echt wel minder suiker, vet en calorieën. Dit betekent dan weer niet dat je er veel meer van kan eten, want dan krijg je dus nog steeds veel calorieën binnen.”

Gezonde waterijsjes

De gezondste waterijsjes zijn de ijsjes die je zelf maakt zonder toegevoegde suikers. Dat doe je door bijvoorbeeld (vers) fruit te pureren en in te vriezen of door ijsjes te maken van suikervrije limonade. Hierbij het recept van overheerlijke en verfrissende watermeloenijsjes.

Dit heb je nodig om acht ijsjes te maken

1/2 middelgrote watermeloen

1 limoen

IJsvormpjes

En zo maak je de ijsjes

Snijd de watermeloen in partjes en pureer deze met een staafmixer totdat het een glad mengsel is. De pitjes kun je laten zitten, aangezien dit er vrolijk uitziet. Ze beïnvloeden de smaak wel ietwat, dus je kunt ze er ook met een zeef uithalen. Pers nu de limoen uit en voeg twee eetlepels van het sap aan het watermeloenmengsel toe. Schenk het watermeloenmengsel in een schenkkan, zodat je het gemakkelijk over de ijsvormpjes kunt verdelen. Plaats de gevulde ijsvormpjes in de vriezer. Na 1,5 uur zijn de ijsjes goed bevroren. Genieten maar!

IJs en warm weer is een lekkere, maar ook erg plakkerige combinatie. Knoeien voorkomen? Dat kan met deze truc - en het ziet er ook nog eens vrolijk uit.

Bron: Diabetesfonds