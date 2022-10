Dit zijn de symptomen van de oogaandoening ADOA

ADOA staat voor autosomale dominantie opticus atrofie. Wanneer je deze aandoening hebt, krimpen de vezels van de oogzenuwen. Deze schade is permanent. Mensen die ADOA hebben, gaan dus steeds slechter zien. Er is helaas geen behandeling tegen deze aandoening.

De symptomen van ADOA zijn:

Steeds minder scherp zien;

Steeds minder contrast zien;

Kleuren anders zien;

Minder zicht aan de randen (in sommige gevallen, dit wordt ook wel kokerzien genoemd).

Hoe vaak komt het voor?

ADOA begint al in de kindertijd. Kinderen gaan dan geleidelijk steeds waziger zien. De aandoening komt voor bij 1 op de 50.000 mensen. Iemand met ADOA kan matig verlies van zicht ervaren, maar het kan ook zijn dat iemand er volledig blind van wordt. Zelfs binnen families kan de één het veel heftiger ervaren dan de ander. Ongeveer 5% van de mensen krijgt helemaal geen klachten.

ADOA+

Bij ongeveer 20% van de mensen met ADOA uit de ziekte zich, naast verminderd zicht, ook anders. In dat geval spreek je van ADOA+, ook wel DOA+-syndroom genoemd. Dit zijn de andere mogelijke gevolgen:

Doofheid

Aandoeningen van het zenuwstelsel

Spierkrampen

Krachtverlies

Evenwichtsstoornissen

Stichting en documentaire

Omdat ADOA nog vrij onbekend is én er nog geen behandeling tegen is, is de stichting Cure ADOA Foundation opgericht. Influencer Nina Warink bracht onlangs de documentaire Wazig uit. Deze documentaire gaat over ADOA, de ziekte komt in haar familie veel voor. Bekijk de documentaire hier:

Bron: Oogvereniging