Dit zijn de symptomen van een blindedarmontsteking

Omdat een acute blindedarmontsteking gevaarlijk kan zijn, kun je sommige lichamelijke kwaaltjes het beste scherp in de gaten houden. Wordt je ontsteking niet op tijd behandeld, dan kan je blinde darm perforeren, met als mogelijk gevolg dat je darminhoud in je buikholte terechtkomt en er een buikvliesontsteking ontstaat. En dat doet (erg) veel pijn. Genoeg redenen dus, om goed naar je lijf te blijven luisteren.

Wat is er aan de hand bij een blindedarmontsteking?

Thuisarts omschrijft je blinde darm als ‘een soort wormpje aan het begin van de dikke darm’, ook wel wormvormig aanhangsel genoemd. Net als heel veel andere dingen in je lichaam kan dit wormpje, dat zich rond de overgang van je dunne- naar je dikke darm bevindt, ontstoken raken. Dan spreek je – het woord zegt het al – van een blindedarmontsteking.

Het kan zijn dat er iets in je darm heeft vastgezeten, waardoor het daarbinnen is gaan etteren. Dat is niet altijd het geval. Soms heb je simpelweg pech en valt er geen precieze oorzaak aan te wijzen.

Waar kun je een blindedarmontsteking aan herkennen?

Om te beginnen: buikpijn. En niet zomaar buikpijn, maar specifiek rechtsonder. Al voel je het vaak eerst rondom je navel. Omdat je blindedarm heel lang, dun en beweeglijk is, kan z’n ligging een beetje variëren. Daarom geldt hetzelfde voor de locatie van jouw pijn. Vaak is die pijn acuut en wordt-ie steeds erger – met name bij beweging. Hoesten of lachen is dan ook geen pretje.

Verder kun je last hebben van wat klassieke ziekteverschijnselen, zoals misselijkheid, braken, problemen met je ontlasting, koorts en een verminderde eetlust.

Wat is er aan een blindedarmontsteking te doen?

Je vertrouwen in handen leggen van een kundig chirurgisch team. Natuurlijk zitten daar ook nadelen aan, want je moet onder narcose én je verlaat de operatiekamer met een paar littekens op je buik. Als je een serieuze long- of hartziekte hebt, kom je hier bovendien niet altijd voor in aanmerking, omdat slaapmedicijnen de kans op problemen bij jou vergroten.

Wel fijn: terwijl de chirurg in je buik zit te wroeten, kan hij op zoek naar de oorzaak van je ontsteking. Ook een voordeel is dat stofzuigen en heel veel andere huishoudelijke activiteiten zeker de eerste week na je operatie uit den boze zijn. Met andere woorden: dit is de uitgelezen kans om de rest van het gezin te heropvoeden. Zo heeft elk nadeel (een ontstoken darm) z’n voordeel (een georganiseerd huishouden, zonder dat jij er een vinger voor hebt hoeven uitsteken).

Je arts kan er, indien mogelijk, ook voor kiezen om je ontstoken wormpje met antibiotica te behandelen. Het ellendige hieraan is dat de ontsteking in twintig tot veertig procent van de gevallen ooit weer terugkomt – in tegenstelling tot bij een operatie, want wat er niet meer zit, kan ook geen ellende veroorzaken.