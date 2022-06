We vertellen je hoe je een versleten heup herkent en wat er gedaan kan worden.

Wat is een versleten heup?

Bij een versleten heup is het kraakbeen rondom het heupgewricht zo ver aangetast door artrose dat je er last van krijgt. Artrose is een vorm van reuma die het kraakbeen zacht en brokkelig maakt. Meer dan een miljoen Nederlanders heeft hier in meerdere of mindere mate last van. In het kraakbeen zitten geen zenuwen, maar het gebrek aan kraakbeen kan wel andere zenuwen blootleggen waardoor er pijn ontstaat. Naast het kraakbeen kunnen ook het gewricht zelf en de slijmvliezen in het gewricht in de loop der jaren in kwaliteit afnemen.

Oorzaken

Artrose ontstaat in de meeste gevallen door ouderdom, maar het kan ook veroorzaakt worden door een ongeluk (een breuk of heup uit de kom) of ontsteking, zoals bij reumatoïde artritis. Daarnaast speelt erfelijkheid een rol en hebben vrouwen meer kans op een versleten heup dan mannen. Wanneer het heupgewricht zwaarder belast wordt (door overgewicht of door beroepsmatig tillen), kan het ook sneller versleten raken.

Symptomen

Pijn in de lies (deze pijn kan uitstralen naar de bil en/of knie) Stijfheid in het gewricht Beperkt in de beweging van het gewricht Krakend geluid in de heup Pijn aan de zijkant van de heup Verlies van spierkracht, met name in het bovenbeen ’s nachts wakker worden van de pijn

Naar de huisarts

Heb je last van bovenstaande klachten? Dan is het slim om naar je huisarts te gaan. Deze kan je doorverwijzen naar een goede orthopeed. In de tussentijd is het advies om niet stil te blijven zitten. Bewegen is beter voor de heup dan stilzitten.

Vaststellen

Het vaststellen van artrose in de heup door een arts is echter niet makkelijk. Een röntgenfoto kan een versleten heup aantonen, maar artrose is hierop niet altijd zichtbaar. Mocht er inderdaad sprake zijn van slijtage, dan betekent dit niet gelijk dat de heup vervangen moet worden.

Behandeling van versleten heup

Soms is opereren niet nodig en volstaat een injectie met corticosteroïden. Dat zijn hormonen die ontstekingen en overgevoeligheidsreacties remmen. Werkt dit niet (meer)? Dan is een heupprothese de volgende stap. Door nieuwe technieken is deze ingreep minder zwaar dan vroeger. De spieren worden nauwelijks aangetast, waardoor het herstel snel gaat. Bijna altijd verdwijnt de pijn acuut en kun je de volgende dag alweer staan.

Of je nu chronische heupklachten hebt of slechts af en toe, het kan geen kwaad om deze simpele oefeningen geregeld uit te voeren:

Bron: Max Vandaag, Bergman Clinics, Antonius Ziekenhuis