Dít zijn de symptomen van een versleten knie

Versleten knie

Het kniegewricht bestaat uit drie botdelen: de onderkant van het dijbeen, de bovenkant van je scheenbeen en de knieschijf. Aan de achterkant van de knieschijf zit kraakbeen, net als op het uiteinde van het dij- en scheenbeen. Hierdoor bewegen de botten soepel langs elkaar heen. Bij een gezonde knie is de kraakbeenlaag ongeveer vier millimeter dik en gelijkmatig verdeeld.

Gonartrose: versleten kraakbeen

Gonartrose is artrose in het kniegewricht. Hierbij is het kraakbeen in de knie aangetast waardoor het zacht en broos wordt. Het kraakbeen kan zelfs helemaal versleten zijn, waardoor de hele laag weg is. De gewrichtsvlakken glijden niet meer goed over elkaar heen en er kan een bot-op-bot situatie ontstaan, wat erg pijnlijk is.

Oorzaken van artrose

Artrose ontstaat in de meeste gevallen door ouderdom, maar het kan ook worden veroorzaakt door een ongeluk (bijvoorbeeld een botbreuk of na een operatie) of ontsteking, zoals reumatoïde artritis. Ook kan het kraakbeen eerder verslijten door veelvuldig sporten of overgewicht. Daarnaast speelt erfelijkheid een rol. Meer dan een miljoen Nederlanders heeft in meerdere of mindere mate last van artrose. Vrouwen hebben vaker een versleten knie dan mannen.

Symptomen van een versleten knie

De pijn die ontstaat door een versleten knie kan je dagelijks leven behoorlijk belemmeren. Van deze symptomen kun je ook last hebben:

Pijn in de knie, zowel overdag als ’s nachts;

Bewegingsbeperking of stijfheid in de knie;

Minder spierkracht in het bovenbeen;

Pijn en/of vermoeidheid na een stuk lopen;

Pijn bij het opstaan na lang zitten;

Door de knie zakken;

Gevoel van een blokkade in de knie.

Fysiotherapie

Wanneer je deze klachten ervaart, is het verstandig om naar je huisarts te gaan. Die kan je doorverwijzen naar een specialist. In veel gevallen is dit eerst een fysiotherapeut. Vaak is fysiotherapie een effectieve manier om van de klachten af te komen en is er geen operatie nodig.

Behandelingen

Ook zijn er behandelvormen zoals injecties, pijnstilling en ook steunzolen kunnen helpen. Mocht dit allemaal niet baten, dan kan er tijdens een knieoperatie een nieuwe knie of een halve nieuwe knie worden geplaatst. De oude kraakbeenlagen worden hierbij vervangen. De klachten verdwijnen hiermee acuut.

Microfractuur

Er is ook een mildere operatie mogelijk wanneer er sprake is van slechts een kleine schade aan het kraakbeen, bijvoorbeeld door een sporttrauma. Middels een kijkoperatie kan microfractuur worden toegepast. Dan worden er gaatjes in het bot onder het kraakbeen gemaakt. Daardoor vormen stamcellen uit het beenmerg een nieuw laagje kraakbeen. Dit vervangt de versleten kraakbeenlaag, waardoor de klachten afnemen.

Bij knie-artrose verandert het kraakbeen in je knie. Dit kan leiden tot klachten als pijn en stijfheid. Door je benen sterker te maken, verminder je de kans op knieartrose en andere knieklachten:

Bron: Orthoparc, Gezondheidsplein