Dit zijn de symptomen van een vitamine E-tekort

Waarom vitamine E zo belangrijk is? Het doet ontzettend veel! Het gaat verouderingsprocessen in het lichaam tegen, houdt de huid en hersenen gezond, ondersteunt het immuunsysteem, beschermt de celwanden én is goed voor het hart, de bloedvaten, de botten en de spieren. Vitamine E heeft een antioxidatieve werking, waardoor het weefselschade kan voorkomen. Klinkt aardig onmisbaar, hè?

Aanbevolen hoeveelheid per dag

Hoeveel vitamine E je dagelijks binnen moet krijgen, verschilt per persoon. Voor kinderen wordt 3 tot 6 mg per dag aanbevolen, voor volwassen mannen is dat 8 tot 13 mg en voor volwassen vrouwen is dat 7 tot 11 mg per dag. Ben je zwanger? Dan wordt 10 mg per dag aangeraden. Er zijn ziektes waarbij een veel hogere hoeveelheid vitamine E kan worden geadviseerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor alzheimer, leveraandoeningen, oogaandoeningen, maar soms ook wanneer er sprake is van vruchtbaarheidsproblemen of een te hoog cholesterol.

Vitamine E uit voeding

Hoewel je vitamine E in supplementen kunt slikken, moet het voor iemand zonder gezondheidsproblemen mogelijk zijn om voldoende vitamine E per dag uit voeding te halen. Vitamine E vind je in noten, tarwekiemen, eidooier, zaden, vette vis, groene bladgroenten, avocado en plantaardige oliën.

Symptomen vitamine E-tekort

Symptomen van een tekort aan vitamine E zijn:

Bloedarmoede;

Haarverlies;

Droge huid;

Vruchtbaarheidsproblemen;

Neurologische symptomen;

Spierzwakte;

Verminderde weerstand.

Oorzaken

Hoewel je dieet de reden kan zijn van een vitamine E-tekort, heeft het meestal een andere oorzaak. Vaker is een van de volgende drie situaties de boosdoener: vroeggeboorte, een zeldzame aandoening aan het vetmetabolisme waardoor vitamine E slecht geabsorbeerd kan worden of vetmalabsorptie. In dat laatste geval heeft het lichaam moeite met de absorptie van vet, bijvoorbeeld door cystische fibrose, een maagverwijdering, maagverkleining, de ziekte van Crohn of een leveraandoening.

Behandeling

Vermoed je een tekort aan vitamine E? Ga dan naar de huisarts. De behandeling van een vitamine E-tekort is een vorm van vitamine E- suppletie, maar het is nooit verstandig om voor een langere tijd een hoge dosering vitamines te slikken zonder begeleiding van een specialist. Volgens de Gezondheidsraad is 300 mg per dag het maximum.

Vitamine E in verzorgingsproducten

Er zijn verschillende crèmes en haarproducten op de markt waar vitamine E in zou zitten. Dit zou de cellen in huid en haar kunnen vernieuwen. Het Voedingscentrum geeft aan dat dit onvoldoende door onderzoekers is aangetoond.

Broccoli staat boven aan de lijst gezonde voeding. Deze groene groente zit zó vol met gezonde voedingsstoffen, zoals onder andere vitamine A, C, E en K. Om al deze vitamientjes en gezonde voedingsstoffen te behouden kun je broccoli het beste volgens deze manier bereiden:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Mens en gezondheid, Bindle