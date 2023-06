Dit zijn de symptomen van zonschade en zó voorkom je het

Blootstelling aan de zon kan je huid beschadigen, dit wordt ook wel zonschade genoemd. Gelukkig weten we inmiddels dat we onszelf op een mooie, heldere dag goed moeten insmeren met zonnebrandcrème. Maar pas op, want dat is bij lange na niet het enige moment om jezelf te beschermen tegen uv-stralen.

Meer rimpels door zonschade

“Zonschade is iets dat we allemaal oplopen gedurende ons leven”, zegt huidspecialist Kuno Breen van de Beautycoach. Als je jong bent, merk je hier nog niet veel van, maar hoe ouder je wordt, hoe meer je dat terugziet in je huid. Wist je dat 80% van de zichtbare veroudering, zoals rimpels en ouderdomsvlekken, wordt veroorzaakt door blootstelling aan zonnestralen?

Hoe ontstaat zonschade?

Wanneer je je huid langdurig en veelvuldig aan uv-straling blootstelt, worden bouwstoffen als collageen en elastine versneld afgebroken. Je huid verliest hierdoor stevigheid en elasticiteit, waardoor fijne lijntjes en rimpels zullen ontstaan. Natuurlijk zonlicht bestaat voor zo’n 95% uit uv-A en voor zo’n 5% uit uv-B. Maar wat is nu precies het verschil?

Uv-A en uv-B

De zon zendt twee soorten ultraviolette (uv) straling uit die je huid bereiken: uv-A en uv-B. Allebei kunnen ze een onbeschermde huid beschadigen, maar de manier waarop verschilt.

Uv-A stralen

Wolken of glas houden deze straling niet tegen en het dringt extra diep in je huid. Te veel uv-A-straling kan je huid beschadigen, waardoor je huid veroudert en sneller rimpels ontstaan. Ook kun je er huidkanker door krijgen.

Uv-B stralen

Deze straling bereikt slechts voor een deel de aarde en zorgt ervoor dat je huid bruin (of rood) verkleurt. Je kunt hierdoor dus verbranden. Maar daarnaast maak je er ook vitamine D door aan. Ook hier kun je huidkanker van krijgen als je je er niet tegen beschermt. (Handig ook ook even te lezen: dít betekent de factor van je zonnebrand).

Zonschade herkennen

Zonschade als de zon niet schijnt

We smeren onszelf voornamelijk in tegen de uv-B stralen, terwijl natuurlijk zonlicht voor zo’n 95% bestaat uit uv-A. De uv-A-stralen vormen dan ook een grotere bedreiging, aangezien ze de hele dag en het hele jaar door aanwezig zijn. Zelfs als het bewolkt is en de zon ‘niet schijnt’.

“Uv-A-straling gaat dieper de huid in dan uv-B, waar het vervolgens meer schade aanbrengt in huidlagen. Uv-A is daarom de belangrijkste oorzaak van rimpels”, zegt Breen.

Zo herken je zonschade

Volgens de huidspecialist kun je zonschade herkennen aan de volgende symptomen:

Droge huid

Vlekkerige huid

Pigmentstoornis

Rimpels

In onderstaande video legt beautycoach Kuno het allemaal nog eens duidelijk uit:

Bron: Healthline, KWF