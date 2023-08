Dít zijn de voordelen van wandelen in de regen

Met deze voordelen trotseer jij voortaan elke plensbui.

Het is goed voor je huid

Regen betekent een hogere luchtvochtigheid, en dat is goed voor je huid. Waar je in de zomermaanden met droog weer doorgaans last krijgt van een droge huid, vanwege een lage luchtvochtigheid, is het omgekeerde het geval bij regen. Ook vermindert regen de virusdeeltjes in de lucht en neemt het schadelijke en verontreinigende stoffen, zoals roet, sulfaten en huidschilfers, mee naar de grond. Het zorgt dus voor een schonere lucht én een betere huid. Trek die wandelschoenen maar vast aan!

Je voelt je energieker en frisser

Als het regent, daalt de luchtdruk, waardoor de lucht meer zuurstof bevat. En daardoor voel je je energieker en frisser als het regent! Het is dus een goed idee om in de regen naar buiten te gaan als je hoofd vol zit. Bovendien is meer zuurstof in de lucht een extra goede gelegenheid om buiten te sporten, waarna je thuis gelijk een douche neemt.

Je voelt je kalmer

Regen heeft een heerlijk, verfrissende geur. In dít artikel lees je hoe dat komt. De geur doet veel mensen denken aan de zomer en heeft vaak een kalmerend effect. Om nog maar niet te spreken over het tikkende geluid van regen tegen het raam, wat voor velen heerlijk kalmerend werkt bij het lezen van een boek of bij het slapengaan.

Wandelen kan je helpen loslaten. In onderstaande video zie je hoe je dat doet.

Bron: Santé.nl, Vriendin.nl, Margriet.nl