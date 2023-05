Dokter legt uit: hierom mag je geen grapefruit eten bij sommige medicijnen

Libelle vraagt het aan dokter Rutger Verhoeff, die een duidelijk antwoord klaar heeft.

Geen grapefruit bij medicijnen

Vooral op de bijsluiters van slaapmedicatie, cholesterolverlagers, hartritmemedicijnen en kalmeringsmiddelen zie je de waarschuwing vaak voorbijkomen. Verhoeff heeft daar een verklaring voor: “Er zitten stoffen in grapefruit, genaamd furocoumarinen, die de activering van een bepaald enzym in ons lichaam tegenhouden. Dit enzym zit voornamelijk in de darmen en de lever en zorgt voor de afbraak van bepaalde medicatie. Door de furocoumarinen worden die stoffen dus minder goed afgebroken.”

Vertraagde opname

Simpel gezegd zorgen de stoffen in een grapefruit ervoor dat de opname van het medicijn wordt vertraagd of zelfs tijdelijk wordt tegengehouden. Hierdoor komt er minder van het medicijn in je lichaam en werkt het dus ook minder goed. “Dit gebeurt iedere keer als je grapefruit eet of het sap ervan drinkt,” aldus Verhoeff. Als je meer en vaker grapefruit drinkt of eet, wordt de kans groter dat het medicijn minder goed werkt.

Sinaasappels

Hoewel de grapefruit vaker vermeld wordt op bijsluiters, is het ook oppassen geblazen bij de sinaasappel. Deze bevat volgens Verhoeff namelijk dezelfde stoffen die de werking van je medicijn verlagen. Een of twee stuks kan, maar dan wel een flinke periode na het innemen van je medicijn.

