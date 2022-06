The New York Times doet een boekje open over het onderzoek.

Nieuw kankeronderzoek

Eindeloze chemotherapieën, ingrijpende bestralingen en zware operaties: de behandeling van kanker is helaas nog altijd een pijnlijk, zwaar en lang traject. Maar nieuw onderzoek uit Amerika biedt hoop. Een groep onderzoekers publiceerde deze week hun verbluffende resultaten in the New England Journal of Medicine: zij lieten de tumoren van achttien onderzoekspatiënten met darmkanker verdwijnen.

Achttien proefpersonen

Het klinkt misschien wat ongelooflijk, maar het is waar. Achttien darmkankerpatiënten gingen het onderzoek in. Deze proefpersonen hadden niet-uitgezaaide tumoren in hun darm met genetische mutaties. In deze gevallen werkt chemotherapie en bestraling vaak minder goed, waardoor artsen een alternatieve behandeling vonden. Was deze niet gevonden, dan zouden de patiënten alsnog de zware, huidige kankerbehandelingen moeten doorstaan. Daarbij is de kans groot dat darmkankerpatiënten geopereerd moeten worden aan hun endeldarm en eindigen met darm-, urine-, seksuele problemen of disfuncties en soms zelfs met een stoma.

Gelukstranen bij kankeronderzoek

Voor de proefpersonen eindigde het kankertraject anders. Zij kregen een half jaar lang iedere drie weken het medicijn dostarlimab toegediend. Dit medicijn ontmaskert kankercellen waardoor het immuunsysteem ze kan herkennen en vernietigen. En het werkte. Bij geen enkele proefpersoon was na het onderzoek nog een tumor te zien op de scans. Iets wat in het onderzoek veel gelukstranen en bijzondere momenten opleverde, volgens Dr. Andrea Cercek, als oncoloog betrokken bij het onderzoek. Veel proefpersonen hadden niet verwacht dat het onderzoek überhaupt resultaat zou opleveren.

Nog nooit gebeurd

Zo’n baanbrekend resultaat is nog nooit voorgekomen in voorgaande kankeronderzoeken. Dat de tumoren op scans niet meer zichtbaar zijn, betekent niet automatisch dat de patiënten zijn genezen van kanker. Maar sinds het einde van de proef zijn de tumoren tot nu toe nog niet teruggekomen.

Verder onderzoek

De patiënten hebben geen ernstige bijwerkingen gekregen van de medicatie, al is wel bekend dat een medicijn als dostarlimab bij 5% van de mensen ernstige complicaties kan veroorzaken zoals moeite met slikken en kauwen en spierverslapping. Verder onderzoek op grotere schaal is nodig om uit te zoeken hoe dat bij deze of andere kankerpatiënten zal zijn, en of het medicijn ook een oplossing kan zijn bij mensen met maag-, prostaat- of pancreaskanker.

Bron: The New England Journal of Medicine