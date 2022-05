Voor de pandemie werden jaarlijks ongeveer 2500 voeten en tenen afgezet, terwijl dit in het eerste coronajaar maar liefst 5000 tot 7500 keer gebeurde. Gelukkig is dit aantal nu weer aan het afnemen. Hoewel er nog geen cijfers over 2021 zijn, verwacht de Nederlandse Orthopaedische Vereniging niet dat die aantallen heel anders zijn.

Zenuwpijn door diabetes

Orthopeden zagen vooral bij diabetespatiënten meer amputaties. Door corona gingen zij ondanks de zenuwpijn veel te laat naar een arts, waardoor er sneller een amputatie nodig was. Artsen in twaalf ziekenhuizen zijn nu aan het onderzoeken hoe ze dit in de toekomst kunnen tegengaan. “We denken dat een operatie kan helpen om de klachten te verminderen en kwaliteit van leven te vergroten”, zegt arts-onderzoeker Nadine Boers van het UMC Utrecht tegen het AD.

De diabetische voet

Maar wat is de link tussen diabetes en geamputeerde voeten of tenen? Diabetespatiënten hebben voortdurend schommelende bloedsuikerspiegels en hierdoor kunnen zenuwen beschadigd of bekneld raken. Dit komt het vaakst voor in benen, voeten of tenen. Hierdoor stroomt het bloed minder goed door je benen en voeten, waardoor je tijdens het lopen en slapen veel pijn kunt hebben. Soms is de pijn zo erg dat patiënten niet eens een dekentje op hun voeten kunnen verdragen.

Ontstoken wondjes

Omdat je minder gevoel hebt in je voeten, merk je niet dat je een wondje hebt. Aangezien wondjes minder snel genezen als je diabetes hebt, kan zo’n wondje zonder dat je het doorhebt gaan ontsteken. Het is daarom belangrijk dat je je voeten goed verzorgt en regelmatig checkt om problemen te voorkomen. Genezen wondjes niet binnen zeven dagen? Ga dan direct voor advies naar de huisarts of podotherapeut.

Symptomen van een diabetische voet

Houd de volgende symptomen goed in de gaten, ook als je voor zover jij weet geen diabetes hebt. Diabetes is een van de meest voorkomende ziektes in Nederland. Misschien heb jij het ook, maar heb je het nog niet in de gaten. Deze symptomen kunnen wijzen op diabetes type 1 of 2 en dít zijn de symptomen van een diabetische voet:

Koude voeten of juist warme of gezwollen voeten

Verkleuringen van je tenen en voeten (wit, blauw, rood)

Minder gevoel in je voeten en wondjes waar je niets van voelt

Ongevoeligheid voor warmte of kou

Overgevoeligheid bij zelfs lichte druk

Tintelende voeten of krampen in een voet of been

Nieuwe eeltplekken

Wat kun je doen om deze problemen met voeten te voorkomen?

Schrik niet, want als diabetespatiënt hoef je echt niet zomaar je teen of voet te laten amputeren. Maar het is wel belangrijk om op tijd aan de bel te trekken. Herken je bovenstaande symptomen, ga dan langs de huisarts. Ondertussen kun je zelf gelukkig ook wat doen om voetproblemen bij diabetes te voorkomen, namelijk:

Houd je bloedsuiker zo stabiel mogelijk

Controleer je voeten dagelijks op wondjes, kloofjes en blaren

Smeer je voeten regelmatig in met een verzorgende crème om de huid soepel te houden

Draag goed passende schoenen en zorg ervoor dat ze niet knellen of drukpunten hebben

Controleer ook de binnenkant van je schoenen op oneffenheden, zoals een opgerolde zool

Draag het liefst katoenen (of wollen) sokken zonder dikke naden

Loop niet (te veel) op blote voeten

Knip je nagels altijd recht en niet te kort af

Doe zelf niets aan de wondjes, maar laat er meteen naar kijken

Voorkomen is beter dan genezen, luidt het gezegde. In onderstaande video legt dokter Rutger uit of je diabetes kunt voorkomen:

Bron: AD, Diabetesfonds