En wanneer kunnen droge ogen gevaarlijk zijn?

Wat is de oorzaak van droge ogen?

Traanvocht heeft belangrijke functies voor het oog. Het beschermt je oog namelijk tegen uitdroging en infecties, voedt het en houdt het hoornvlies glad. Droge ogen ontstaan als je ogen niet genoeg traanvocht aanmaken. Je krijgt dan last van jeuk, een branderig gevoel en roodheid. De klachten kunnen tijdelijk of chronisch zijn, maar ze blijven altijd in wisselende mate aanwezig. Het treedt vooral op wanneer je traanklieren niet genoeg tranen produceren of wanneer je tranen te snel verdampen.

Zijn droge ogen gevaarlijk?

Droge ogen zijn vooral erg vervelend. Ook zie je vaak minder goed als je geen goede traanlaag hebt. Daarnaast is de kans op infecties veel groter en kunnen droge ogen op de lange duur je hoornvlies blijvend beschadigen. Dit komt doordat het ooglid steeds over je ogen schuurt.

Oorzaken droge ogen

Om de klachten te verhelpen, is het belangrijk om te weten wat precies de oorzaak is van je droge ogen. Vaak ontstaat het door moeheid of langdurig staren naar een scherm of boek, maar ook door vervuilde lucht. Bovendien kunnen leeftijd en geslacht hier nog invloed op hebben. Hoe ouder je wordt, hoe meer de kwaliteit van je traanvocht achteruitgaat.

Dit zijn de meest voorkomende oorzaken van droge ogen:

Veroudering

Medicatie

Computergebruik

Laserchirurgie

Menopauze

Vitamine A-tekort

Blootstelling aan wind

Syndroom van Sjörgen

Andere auto-immuunziekten

Blefaritis (kleine olieklieren op je binnenste oogleden zijn verstopt of ontstoken)

Allergieën

Milde uitdroging

Lage luchtvochtigheid

Rook

Contactlenzen

Droge ogen door lenzen

Droge ogen komen vaak voor bij mensen die contactlenzen dragen. Door de lenzen wordt er minder zuurstof naar je oog gevoerd, omdat je oog bedekt is met een laagje materiaal wat er oorspronkelijk niet hoort. Bij harde lenzen is dit vaak erger dan bij zachte lenzen. Gelukkig zijn er steeds meer siliconen hydrogel-lenzen verkrijgbaar om droge ogen tegen te gaan.

Droge ogen in de overgang

Ook tijdens de overgang kunnen vrouwen last krijgen van droge ogen. Dat komt doordat de hormoonhuishouding bij vrouwen in de overgang verandert. Je eierstokken maken minder oestrogeen aan, terwijl dit hormoon een belangrijke rol speelt bij het gezond houden van de slijmvliezen in het lichaam. In de menopauze maken je slijmvliezen dus vaak te weinig traanvocht aan. Vaak worden oogdruppels of ooggels voorgeschreven om de klachten te verminderen.

Tijdens de overgang kun je de volgende symptomen van droge ogen ervaren:

Te weinig traanvocht

Uitdroging van het oogoppervlak

Pijnlijke ogen (branden en steken)

Rode ogen

Slijmafscheiding

Wazig zien

Wat te doen tegen droge ogen?

Droge ogen beschermen

Als je vaak last hebt van droge ogen, is het verstandig om een aantal dingen te vermijden. Denk aan roken en meeroken. Bescherm je ogen ook goed op droge plekken (zoals woestijnen en vliegtuigen). Neem bijvoorbeeld oogdruppels mee. En zorg dat je ogen niet te lang blootgesteld worden aan haardrogers en ventilatoren.

Verlichting van droge ogen

Wat je verder kunt doen om de klachten te verminderen:

Oogdruppels gebruiken

Een luchtbevochtiger in huis zetten

Niet veel naar schermen kijken en je ogen regelmatig pauze geven

Buiten een bril of oogbescherming dragen om de wind te blokkeren

Als je lenzen hebt, kun je contactlenzen kiezen die bedoeld zijn voor mensen met droge ogen

Behandelen van droge ogen

Gaan de klachten maar niet over? Ga dan even langs de huisarts. Misschien kan hij of zij een behandeling of medicijnen voorschrijven die kunnen helpen. Dit is afhankelijk van de oorzaak van de droogheid. Mogelijkheden zijn:

Kunsttranen zijn traanvocht uit een flesje en vormen een aanvulling op je eigen traanvocht. Er bestaan verschillende soorten kunsttranen, met verschillende stoffen en van verschillende diktes, variërend van druppels tot gel. Deze kunsttranen moet je vier tot zes keer per dag in je ogen druppelen. Kunsttranen genezen droge ogen niet, maar verzachten en verminderen de klachten.

Als jouw droge ogen worden veroorzaakt door bepaalde medicijnen die je gebruikt, is het soms mogelijk om met deze medicijnen te stoppen of om te zetten naar een ander medicijn. Overleg dit altijd met je huisarts of specialist.

Bij een heel lage traanproductie kan je arts in overleg met jou besluiten om de traanafvoer in je oogleden dicht te maken met een ‘plugje’. Zo blijft het nog aanwezige traanvocht zo lang mogelijk in je oog. Die behandeling vindt in het ziekenhuis plaats.

