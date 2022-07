Droge verdrinking: dít is het (en hierom is het gevaarlijk)

Wereldwijd staat verdrinking op de derde plek van doodsoorzaken door ongelukken. Om bewustzijn rondom dit onderwerp te vergroten, is het op 25 juli World Drowning Prevention Day (Werelddag ter voorkoming van verdrinking).

Vooral in de zomer verdrinken vaker mensen: in zee of in een zwembad. Maar je kunt dus ook verdrinken als je al een dag uit het water bent. Dit wordt droge verdrinking genoemd. Dit gebeurt vooral bij kinderen.

Dit is wat er gebeurt bij droge verdrinking

Je krijgt een kleine hoeveelheid water naar binnen via je neus of mond, wat vervolgens in je longen terecht komt. De luchtwegen raken hierdoor geïrriteerd en zwellen door deze irritatie op. Dit kan levensgevaarlijk zijn. Longen kunnen hierdoor steeds minder zuurstof naar je bloed brengen. Het maakt niet uit of het om zeewater, water uit een zwembad of zelfs badwater gaat, en ook de hoeveelheid is niet bepalend.

Kom je terug van een dag in het zwembad? Let dan hierop:

Kan je (kind) moeilijk ademhalen?

Heeft hij/zij of heb jij last van extreme vermoeidheid?

Moet je (kind) plotseling extreem vaak hoesten?

Is je kind abnormaal humeurig of juist ineens heel strijdlustig?

Snel handelen

Hoe eerder droge verdrinking behandeld kan worden, hoe minder schade het kan aanrichten. Deze symptomen kunnen erop kunnen wijzen dat de hersenen onvoldoende zuurstof krijgen. En dat kan weer komen door droge verdrinking. Bel bij twijfel altijd meteen de dokter of ga direct langs het ziekenhuis.

Zo voorkom je (droge) verdrinking

Bij kinderen is het belangrijk dat ze altijd onder toezicht zwemmen. Ook is het goed om hun gedrag na het zwemmen in de gaten te houden. Laat kinderen nooit alleen bij open water en een zwembad en wees alert op een aanwezige badmeester/-juf.

Bron: Healthline