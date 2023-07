Een blaar doorprikken: goed idee of juist niet doen?

Na het wandelen voel je een brandende plek op je voet. Als je je schoenen uittrekt, zie je direct die rode plek met een flinke blaar. Pijnlijk! Maar wat moet je nu doen? Afplakken met een pleister of toch doorprikken?

Zó ontstaat een blaar

Blaren kunnen op verschillende manieren ontstaan. Meestal gebeurt het door hitte of wrijving. Dit leidt tot de vorming van een klein zakje tussen de huid en het onderliggende weefsel wat zich snel vult met vloeistof, waardoor een blaar ontstaat. Ook het dragen van te krappe of te wijde schoenen kan resulteren in een blaar.

Blaren doorprikken

Met het behandelen van een blaar wil je vooral voorkomen dat er mogelijke infecties ontstaan. Daarom is het in de meeste gevallen niet slim om een blaar door te prikken. De blaar bedekt zelf de wond en voorkomt infecties door de extra huid. De blaar droogt vanzelf langzaam uit.

Gesloten blaar

Laat gesloten blaren dus zoveel mogelijk intact. Op die manier kan je huid rustig herstellen. Dek de blaar wel steriel af, of houd het zo schoon mogelijk met een pleister of wat verband.

Mocht de blaar op een heel vervelende plek zitten, dan kun je ervoor kiezen de gesloten blaar door te prikken.

Blaar doorprikken? Zo doe je dat:

Was je handen voor het behandelen van de blaar. Ontsmet ook voor en na het doorprikken de huid met huidontsmettingsmiddel. Prik dan de gesloten blaar door met een steriele naald of bloedlancet. Prik boven en beneden een klein gaatje en doe dit zo dicht mogelijk tegen de huid. Druk het daarna met een wattenstaafje of gaasje voorzichtig leeg en vang het vocht op met een gaasje. Dek vervolgens de blaar steriel af. Was je handen opnieuw.

Blaar doorprikken met naald en draad

Prik de blaar door met een naald en katoenen draad. Het draadje blijft dan achter in de blaar. Als er nieuw vocht in loopt, wordt dat meteen via het draadje afgevoerd. Om infecties te voorkomen, is het verstandig het draadje vooraf in te smeren met wat jodium. Plak daarna de blaar af.

Open blaar

Soms gaat een blaar vanzelf open. In dat geval is het belangrijk de open blaar zo steriel mogelijk af te dekken. Spoel de blaar voorzichtig schoon met schoon, lauw water. Dep de omgeving van de wond met een ontsmettende vloeistof en dek de wond af.

Verlichting

Gun je voeten wat rust als je last hebt van blaren. Zo geef je je huid de tijd om te herstellen. Heb je geen tijd om te rusten? Dan zijn er verlichtende middelen die kunnen helpen. Zo bieden (blaren)pleisters een extra beschermlaag. Het zachte, gladde oppervlak van de pleister vermindert de wrijving op de plek van de verwonding.

Blaren voorkomen

Heb je een lange wandeling voor de boeg of doe je zelfs mee aan de Nijmeegse Vierdaagse? Dan wil je natuurlijk voorkomen dat je je wandeling moet staken in verband met een vervelende blaar.

Tips om een blaar te voorkomen

Wist je dat de vrijwilligers bij de Nijmeegse Vierdaagse EHBO ongeveer 17.500 blaren prikken per jaar? Zo voorkom je blaren:

Smeer je voeten in met een zalf die je huid versterkt en verzorgt, zoals kampferspiritus.

Gebruik geen zeep om je voeten te wassen, want je huid wordt hier extra week door. Dit vergroot juist de kans op blaren.

Draag goed zittende schoenen, waar je voeten niet te veel in schuiven. Wrijving zorgt namelijk voor blaren. Koop ze ook zeker niet te krap, want je hebt voldoende ruimte nodig voor je voeten om op te zwellen.

Draag ook goede, droge (wandel)sokken . Ze zijn vaak naadloos en bieden hiel- en teenbescherming. Neem ook een extra paar mee, zodat je je sokken kan vervangen voor droge exemplaren als je last begint te krijgen. Een vochtige huid vergroot de kans op blaren.

Wat kan helpen om je voeten droog te houden is talkpoeder. Dit neemt vocht op, zodat je minder last hebt van zweetvoeten. Neem het eventueel ook mee om bij pauzes wat extra poeder over je voeten te strooien.

Nijmeegse Vierdaagse

Pas tijdens het wandelen van de Nijmeegse Vierdaagse ook op voor asfaltbenen. Ze staan ook wel bekend als Vierdaagsebenen of asfaltbrand. Maar hoe je het ook noemt, deze vervelende uitslag kan erg pijnlijk zijn. Vooral als je nog heel wat kilometers te gaan hebt. Wat kun je het best tegen asfaltbenen doen?

Voorkomen is beter dan genezen. Dit is waarom je een inlegkruisje in je schoen zou moeten doen:

Bron: EHBO, Rode Kruis, Radar