Een druk hoofd en vaak warrig: ADHD komt ook voor bij volwassen vrouwen

Schrijf het hebben van deze stoornis dus niet meteen af. Misschien verklaart het wel dat gevoel waarop je al die jaren je vinger niet kunt leggen.

Wat is ADHD eigenlijk?

‘Alle Dagen Heel Druk’, dat is misschien het eerste waaraan je denkt als je ADHD hoort. Dit is natuurlijk niet waar de afkorting voor staat. ADHD is kort voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

Independer-zorgexpert Mirjam Prins: “Volgens de DSM-5, het handboek van psychische stoornissen, valt het onder de neurobiologische ontwikkelingsstoornissen. ADHD wordt vaak bij kinderen gediagnosticeerd, omdat de symptomen op jonge leeftijd erg opvallend zijn. Toch zijn er steeds meer volwassenen die pas op latere leeftijd ontdekken dat ze ADHD hebben, voornamelijk vrouwen.”

Vrouwen ontdekken ADHD vaak pas laat

ADHD uit zich anders bij mannen dan bij vrouwen. Dit is een van de redenen waarom vrouwen vaak pas later gediagnosticeerd worden met deze stoornis. Daarnaast gedragen meisjes zich al op jonge leeftijd anders dan jongens, waardoor ze anders met de symptomen omgaan. Op latere leeftijd spelen ook hormonen een grote rol in het verschil in gedrag tussen mannen en vrouwen.

Waar ADHD zich bij jongens en mannen vaak uit in druk gedrag, is dat bij vrouwen anders. Meisjes en vrouwen zijn eerder druk in hun hoofd, wat een stuk makkelijker te verbergen is. Daardoor krijgen zij eerder de diagnose ADD.

Hoe ontdek je of je ADHD/ADD hebt?

Ben je volwassen en vraag je je af of je ADHD hebt? Dan loop je er al vrij lang mee rond. De kans is groot dat je een trucje hebt gevonden om met veel symptomen om te gaan. Soms besef je pas later dat de manier waarop jouw hoofd werkt, anders is dan dat van andere mensen.

Wijzigt er iets in je leven, zoals een wisseling van baan, een nieuwe partner of een gezinsuitbreiding? Dan kan je routine enorm veranderen. Het brengt je uit balans. Met het terugvinden van die balans kun je enorm worstelen en zoeken naar een verklaring. Waarom lukt het niet meer om je aan te passen? Een overprikkeld brein kan het resultaat zijn van omgevingsfactoren, maar misschien is het meer dan dat. Dan is het mogelijk om hulp te krijgen.

Symptomen van ADHD

Ken je dat? Je loopt naar de keuken voor een glas thee, maar ziet dat er kruimels op het aanrecht liggen. Die veeg je maar even weg, terwijl de thee staat te trekken. Als je dat doekje toch in de hand hebt, dan kun je net zo goed meteen het fornuis schoonmaken. Dat resulteert in een uitbundige schoonmaak van de hele keuken. Opeens zie je de thee op het aanrecht staan... inmiddels koud. Dat wordt nieuwe zetten en hopen dat je die niet vergeet.

De symptomen van ADHD uiten zich op verschillende manieren. Van lichamelijke onrust tot een enorme drukte in je hoofd. Anderen zien niet wat er zich in je hoofd afspeelt, maar het kan enorm vermoeiend en lastig zijn. De drie hoofdeigenschappen van ADHD zijn aandachtsproblemen, hyperactiviteit en impulsiviteit.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Heb je het idee dat je ADHD hebt? Maak dan een afspraak met de huisarts en bespreek je vermoedens. Je huisarts kan je doorverwijzen naar een psycholoog of een ADHD-centrum. Aan de hand van vragenlijsten en een uitgebreid gesprek, waarbij ook goed naar je gedrag als kind wordt gekeken, kan de diagnose worden gesteld.

Sommige ADHD-centra gebruiken een computertest die onrust, aandachtsproblemen en impulsiviteit meet. Deze test wordt gebruikt voor en na het innemen van ADHD-medicatie, om te kijken welke dosis het beste voor je werkt. Independer-zorgexpert Mirjam Prins: “Een bezoek aan de huisarts wordt altijd vergoed, maar een bezoek aan de psycholoog niet per se. Controleer altijd of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met de psycholoog die je kiest.”

Omgaan met ADHD

Ontdek je op latere leeftijd dat je ADHD hebt, dan kan dit veel rust brengen. Ook kun je opnieuw leren omgaan met wie je bent en waarom je doet zoals jij doet. Met behulp van een psycholoog kun je jouw aanpassingsgedrag leren herkennen. Ook kun je aan de slag gaan met het hervinden van je balans. De diagnose hoeft je leven niet op zijn kop te zetten. Het kan juist helpen om handvatten te vinden.

Veel mensen met de diagnose ADHD gebruiken medicijnen voor een betere focus. Mirjam Prins: “De ADHD-medicijnen Ritalin en Medikinet (werkzame stof: methylfenidaat) worden vergoed door de basisverzekering. Hiervoor geldt wel eigen risico. Je hoeft ze niet te nemen, maar het is altijd goed om hierover met je arts is gesprek te gaan.”