Een gelmanicure is niet zo onschuldig als het lijkt: dit is de reden

Van zonnebanken is het algemeen bekend dat ze niet zo best zijn voor onze huid, maar hoe zit dat met het kunstmatig UV-licht van een nageldroger? Tot voor kort was daar nog weinig onderzoek naar gedaan. Inmiddels hebben wetenschappers een beter beeld van het apparaatje: ook UV-nageldrogers kunnen kankerverwekkend zijn.

Afstervende cellen

Een gelmanicure is niet zo onschuldig als het lijkt, zeggen onderzoekers. Zij stelden menselijke en muizencellen 20 minuten bloot aan een UV-nageldroger, waarbij maar liefst 30 procent van de cellen afstierf. Dat werd 65 tot 70 procent na drie opeenvolgende sessies van 20 minuten. Daarnaast zorgde het kunstlicht voor schade aan het DNA. Het risico op huidkanker wordt daarmee groter.

De onderzoeksresultaten komen erop neer dat het veelvuldig gebruik van UV-nageldrogers schadelijk is voor menselijke cellen. Moet je je nu zorgen maken als je eens per maand een paar minuten met je vingers onder een UV-lamp gaat? Dat willen de onderzoekers ook niet meteen beweren. “Vervolgonderzoek is nodig om het verhoogde risico op kanker verder te kwantificeren en te bepalen bij welke frequentie gelmanicures schadelijk zijn”, zegt één van de onderzoekers.“Maar met tal van alternatieven, is het het risico misschien niet waard.”

Bron: Scientias.nl

