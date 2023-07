Een gewone pleister is beter dan een blarenpleister en nog 3 opvallende wandelfeiten

Het jaarlijkse vierdaagseonderzoek van het Radboudumc is in 2007 op poten gezet door onderzoeker en hoogleraar fysiologie Maria Hopman. In 2006 was er namelijk een rampzalige editie: honderden mensen raakten onwel door de hitte en enkele wandelaars overleden zelfs. Tot dan toe werd er maar weinig onderzoek gedaan naar wandelen en de risico’s hiervan, behalve gericht op militairen. Dit jaar doen er meer dan 43 duizend lopers mee, waarvan een onbekend aantal zich ook heeft ingeschreven voor het onderzoek.

Gezondheidsfeitjes over wandelen

Door de jaren heen zijn er al een hoop verrassende feiten ontfutselt door het Radboudumc. Dit jaar nemen de onderzoekers onder andere een veelbesproken opvatting onder de loep over oververhitting: is witte kleding echt verkoelender dan zwarte? Onderstaande weetjes kwamen al eerder naar voren uit het vierdaagse onderzoek.

Dít weten we door de Nijmeegse Vierdaagse

1. 65 minuten per week wandelen zorgt voor 45 procent minder kans op hart- en vaatziekten

Onderzoekers van het Radboudumc vroegen zich af hoeveel je minimaal moet bewegen om hart- en vaatziekten tegen te gaan en publiceerden de resultaten in het Amerikaanse vakblad Mayo clinic proceedings. Ze gebruikten hiervoor onder andere gegevens uit het vierdaagse onderzoek. Wat blijkt? Al met 65 minuten per week wandelen en 35 minuten hardlopen verlaag je het risico op hart- en vaatziekten met 45 procent. Dat percentage wordt zelfs 65 procent als je wekelijks 300 minuten wandelt of 150 minuten hardloopt.

2. Ouderen kunnen prima een vierdaagse lopen

Mocht je denken dat een vierdaagse niet is weggelegd voor ouderen, dan heb je het mis. Het Radboudumc onderzocht een groep zestigers en tachtigers tijdens een bloedhete editie van het wandelfestijn, en vrijwel iedereen liep ‘m uit zonder grote gezondheidsproblemen. Wél hadden de ouderen vaker uitdrogingsverschijnselen. Dat kan volgens de onderzoekers komen doordat veroudering een afname van de dorstprikkel tot gevolg heeft. Tik je de zestig, zeventig of tachtig aan, dan moet je dus drinken, drinken, drinken. Dat geldt trouwens ook voor de rest, want één op de vijf deelnemers drinkt te weinig.

3. Sportieve 65-plussers hebben baat bij extra eiwitten

Als je ouder wordt, neemt je spiermassa af. Vooral na je zestigste verlies je spierkracht en worden je spieren sneller moe. Veel bewegen en genoeg eiwitten eten remmen dat proces af. Dus wat te doen? Extra eiwitten eten als je veel beweegt, aldus de onderzoekers. Een onderzoeksgroep van mannen en vrouwen van 65 plus nam twaalf weken vóór de vierdaagse dagelijks twee eiwitdrankjes en had na het wandelen duidelijk meer spieren en was meer afgevallen in vet.

4. Een gewone pleister is beter dan een blarenpleister

De afdeling fysiologie van het Radboudumc en het Rode Kruis onderzochten in 2015 wat je het beste op je blaar kunt plakken tijdens het wandelen: een gewone pleister of een speciale blarenpleister? Wandelaars met een blarenpleister waren sneller weer op de been, maar degenen met een huis-tuin-en-keukenpleister vielen minder snel uit en genazen sneller van hun blaren. Normale pleister erop en door, dus.

Bron: RTL Nieuws, Vierdaagseonderzoek.nl, Radbode