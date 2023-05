Een ingegroeide teennagel: wat is de beste behandeling en hoe voorkom je het?

We vroegen medisch pedicure Astrid Peperkamp om advies.

Ingegroeide teennagel

Hoe herken je een ontstoken ingegroeide teennagel?

Je kunt een ontsteking rond de teennagel herkennen aan een pijnlijke, rode en gezwollen huid rondom de nagel , vertelt Astrid Peperkamp. “Er zitten ontzettend veel bacteriën rondom en in je huid. Als er de ingegroeide nagel een klein gaatje in de huid maakt, kan dit gaan ontsteken. Zodra dit ontstoken is, mag er pas iets aan gedaan worden als de ontsteking is afgenomen. De huisarts kan antibiotica voorschrijven, maar dit gebeurt alleen in ernstige gevallen. Het is belangrijk de nagel te laten behandelen voordat deze ontsteekt.”

Medisch pedicure en soda

De pijn van een ingegroeide nagel kun je verzachten door de voet een tijdje in een bakje warm water met een lepel zout of soda te doen. Als de zwelling is afgenomen, is het belangrijk om naar een medisch pedicure te gaan. “De medisch pedicure kijkt naar de vorm van de nagel, die is namelijk bij iedereen anders”, vertelt Astrid. “Sommige mensen hebben een halvemaanvorm, anderen een platte nagel. Door de jaren heen leren mensen vaak wel hoe ze het beste hun nagel kunnen knippen. Soms is het beter de nagel kort te houden, bij andere mensen is de nagel beter lang.”

Hoe voorkom je een ingegroeide teennagel en wat kun je zelf doen?

Er zijn volgens Astrid een aantal belangrijke dingen die je zelf kunt doen, om een ingegroeide nagel te voorkomen. “Het is sowieso belangrijk de nagel op tijd en niet te kort te knippen, doe dit ongeveer één keer per maand.” Ook vertelt ze dat de nagel recht afknippen niet voor iedereen het beste is. “Je hebt dat vroeger waarschijnlijk van je moeder geleerd, maar soms is het juist belangrijk de hoekjes af te knippen, anders blijft de nagel recht omhoog in je teen groeien.” Het is volgens Astrid een kwestie van gezond verstand en persoonlijke ervaring hoe je jouw nagels het beste kunt knippen.

Tips van een medisch pedicure

Wat kun je het beste wel, en juist absoluut niet doen? Astrid vertelt: “Mijn beste tip: ga naar een pedicure bij wie jij je fijn voelt.” Ook heeft Astrid een aantal absolute no-go’s: “Pulk zelf nooit met vieze handen aan je nagels, en scheur de nagels al helemaal niet af. Hoe onweerstaanbaar het soms ook lijkt, dit kan op lange termijn hele vervelende problemen opleveren. Daarnaast is het belangrijk de juiste maat schoenen te dragen. Als jouw schoenen te klein zijn, heb je een grotere kans op een (ontstoken) ingegroeide teennagel.” Dan heeft ze nog een laatste tip bij pijn: betadinezalf. Smeer dit een aantal dagen op de nagel, dan zal de ontsteking afnemen.

Is een ontstoken ingegroeide teennagel gevaarlijk?

Een zorg die veel mensen hebben: is een ontstoken ingegroeide teennagel gevaarlijk? “Voor mensen met een hele lage weerstand, bijvoorbeeld oudere mensen, kan een ontstoken nagel een risico zijn”, vertelt Astrid. “Het is dan een porte de entree voor bacteriën om het lichaam binnen te treden.” Als de nagel dus niet goed wordt behandeld, kan het gevaarlijk zijn. Dit is alleen in zeer extreme gevallen.

Nagelexpert Michelle Dijkman geeft in deze video nog eens drie extra tips om ingegroeide teennagels te voorkomen: