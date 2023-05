Een kruisje in je muggenbult tegen de jeuk: wel of niet effectief?

Is het zetten van zo’n kruisje wel écht zo effectief of zit het tussen je oren?

Ontstaan muggenbult

Voordat we de vraag des jeuks beantwoorden, beginnen we met wat er aan die jeuk voorafgaat. Een muggenbult wordt namelijk veroorzaakt door een vrouwelijke mug, die bloed nodig heeft voor de rijping van haar eitjes. Om ervoor te zorgen dat ze het bloed kan opzuigen, spuit ze een beetje speeksel in het bloed van haar slachtoffer - jij dus - waardoor er een muggenbult ontstaat.

Kruisjes zetten

Daarmee komen we bij het antwoord op de vraag of het zetten van kruisjes in de muggenbult nou helpt of niet. Spoiler: dat doet het helaas niet. Doordat het jeukende gevoel ontstaat aan de binnenkant van de muggenbult helpt het niet om aan de buitenkant van de muggenbult de jeuk te willen tegengaan.

Wanneer je dit doet, veroorzaak je een pijnprikkel die tijdelijk het jeukende gevoel overheerst. Hierdoor lijkt het even te werken, maar helaas komt de jeuk weer net zo hard terug zodra de pijnprikkel over is.

Verschillende oplossingen

Je vraagt je vast af wat dan wél helpt. Volgens het Rode Kruis zou het koelen van de muggenbult met een nat kompres of een koelingselement wonderen doen. Ook zalfjes, zoals menthol-, aloë vera-, of calendula-zalf, zouden kunnen helpen, doordat die de jeuk verlichten.

Muggenbulten voorkomen

Wil je liever voorkomen dan genezen, dan doe je er goed aan om flink te sprayen met anti-muggenspray óf door diverse plantjes in je omgeving neer te zetten. Muggen hebben namelijk een goede neus en blijven daardoor bij sommige geuren graag zo ver mogelijk uit de buurt.

Zo houden ze niet van de geur van lavendel, goudsbloemen, citroenmelisse, kattenkruid, munt en rozemarijn. Plant dus een aantal van deze kruidachtige planten in je tuin of zet ze in potten op je terras, balkon of tuintafel.

Nog steeds last van muggen? Óók deze planten helpen muggen weg te houden.

Bron: Rode Kruis