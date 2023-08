Een medische keuring nodig voor je rijbewijs? Zo werkt dat

Rijbewijs verlopen? In sommige gevallen is er een medische keuring nodig als je deze wil laten verlengen. Dat geldt voor ouderen, mensen met bepaalde ziekten en beroepschauffeurs.

Rijbewijs laten verlengen

Iedereen die de weg op wil, moet voor het verkrijgen van het rijbewijs een verklaring invullen over zijn of haar gezondheid. Deze Gezondheidsverklaring vul je in op de website van het CBR. Hierin beantwoord je vragen over je gezondheid en bijvoorbeeld je medicijngebruik. Het CBR bepaalt aan de hand hiervan of je geschikt bent om te rijden. Bij een medische keuring wordt er ook lichamelijk onderzoek gedaan door een arts. Soms is een rijtest ook noodzakelijk.

Wanneer medische keuring?

Een medische keuring wordt gedaan in de volgende gevallen:

Je wil een rijbewijs voor vrachtwagen of bus halen of verlengen (rijbewijs C of D).

Je bent 75 jaar of ouder (vanaf deze leeftijd is iedere vijf jaar een keuring verplicht)

Je krijgt een ziekte of beperking waardoor je misschien minder goed kunt rijden, zoals dementie of een beroerte.

Besluiten CBR

Na de medische keuring kan het CBR besluiten dat je rijbewijs mag worden verlengd, of dat je voor een bepaalde periode mag rijden. Het CBR kan een einddatum op je rijbewijs laten zetten. Daarnaast kan het CBR bepalen dat je rijgeschikt bent onder voorwaarden, dan komt er een code op je rijbewijs te staan. In het slechtste geval kan het CBR bepalen dat je niet rijgeschikt bent en niet meer mag rijden. Dan is het mogelijk om een herkeuring aan te vragen en bezwaar te maken.

Hoe werkt het?

Benieuwd wat er precies gebeurt tijdens een medische keuring? Dokter Rutger legt het uit in onderstaande video: