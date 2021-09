Een slechte nachtrust is niet zo onschuldig als je denkt en wel híerom

Uit onderzoek blijkt namelijk dat je lichaam veel meer tijd en rust nodig heeft om te herstellen van een te korte nachtrust.

Stress

Eén slechte nachtrust kan al zorgen voor concentratieproblemen, moeite met het onthouden van dingen en het nemen van beslissingen. Maar slaap je meerdere dagen achter elkaar slecht, bijvoorbeeld door stress, dan kun je dit niet zomaar meer oplossen door een of twee dagen daarna wél goed en lang te slapen.

Wakker liggen

Uit onderzoek van de Universiteit Sapienza in Rome blijkt dat twintigers die tien nachten achter elkaar 30% minder sliepen dan goed voor hun was. Dat komt neer op 2,5 uur wakker liggen ten opzichte van een nachtrust van 8 uur. Zij hadden maar liefst zeven volledige nachten nodig, totdat hun lichaam volledig was hersteld. De wetenschappers komen met deze conclusie op basis van een hersenanalyse van de deelnemers.

Lang herstel

Pas na zeven nachten goed slapen is het reactievermogen in de hersenen pas weer op het oude niveau. Let wel op: andere factoren kunnen dan zelfs nog achterblijven. Je nauwkeurigheid en het geheugen heeft nóg meer te verduren gehad door een paar nachten slecht slapen.

Slaaptekort

Aan het onderzoek deden alleen twintigers mee, dus voor mensen die ouder zijn dan 29 jaar duurt het herstellen nóg langer. “Wat het onderzoek laat zien, is dat factoren als geheugen en het concentratievermogen niet zo snel herstellen als we denken. Dat is waarom het zo belangrijk is dat we in de eerste plaats al geen slaaptekort oplopen”, zegt slaapspecialist Dr. Raj Dasgupta tegen CNN over het onderzoek.

Bron: Universiteit Sapienza in Rome.