Eerste hulp bij vakantiediarree: wat kun je het beste eten?

Blijven drinken

Het belangrijkst is dat je genoeg water blijft drinken, zeker als je naast diarree ook moet overgeven. Anders droog je uit, en daar knap je ook niet van op. Probeer steeds kleine hoeveelheden water te drinken, zo’n twee tot drie liter per dag. Ga het liefst voor water, thee, bouillon of verdund vruchtensap. Probeer heldere sappen, zoals appelsap en perensap, juist te vermijden, omdat deze laxerend kunnen werken.

Wat kun je het beste eten?

Wanneer je diarree hebt, is het belangrijk dat je veel vezels eet. Vezels houden je ontlasting soepel en geven daarnaast volume en stevigheid. Zorg er dus voor dat je lekker veel groenten eet, zoals sperziebonen, spruitjes, knolselderij of rode kool. Neem daarnaast ook genoeg volkorenproducten, zoals volkorenbrood, havermout, volkorenpasta, zilvervliesrijst en volkoren couscous. Om ervoor te zorgen dat je naast vocht ook je mineralen aanvult, kun je bij een plaatselijke apotheek nog ORS halen. Dat is een mengsel van zouten en suikers tegen uitdroging.

Wat moet je absoluut niet doen?

Misschien is je eerste gedachte om aan de diarreeremmers (Norit, bijvoorbeeld) te gaan, maar dit kun je beter niet doen. Door een diarreeremmer kan de mogelijke veroorzaker van je diarree, zoals een bacterie of een parasiet, niet via je ontlasting je lichaam verlaten.

Hier nog een overzichtje van dingen die je beter kunt laten staan als je diarree hebt:

Bron: Het Voedingscentrum