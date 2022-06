Elke dag een appel: dit zijn de gezondheidsvoordelen daarvan

Wij Nederlanders zijn gek op appels. Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu blijkt dat de appel namelijk het meest gegeten stuk fruit van Nederland is.

Een goede stoelgang

Wat de appel zo gezond maakt? Ten eerste bevatten appels erg veel vezels, namelijk 2,4 gram vezels per stuk. En dat is veel meer dan allerlei andere fruitsoorten. Vezels zijn belangrijk en kunnen bijdragen aan een langer verzadigd gevoel en een goede stofwisseling en stoelgang.

Prebiotica in appels

Appels bevatten het stofje pectine. Pecti-wat? Pectine is een vezel die de groei van goede bacteriën in het lichaam bevordert. Je zou het kunnen zien als een vorm van prebiotica, wat veelal geslikt wordt om een betere stoelgang en darmflora te krijgen. Vaak last van je darmen? Dan zou een appeltje dat weleens kunnen verhelpen.

Ontstekingsremmend

Ook zou het dagelijks eten van een lekkere appel ervoor kunnen zorgen dat je minder snel ontstekingen krijgt. De schil van appels bevat het stofje quercetine, wat een natuurlijke bron van antioxidanten is. En we weten allemaal hoe goed antioxidanten zijn om onder andere ontstekingen in het lichaam tegen te gaan.

Vitaminebommetjes

En alsof dat nog niet genoeg is, zitten appels ook nog eens boordevol vitamine C. 1 appel bevat ongeveer 4,6 milligram vitamine C. Dit is 11,5% van je dagelijkse behoefte. En een appel is de ideale snack, aangezien de vrucht weinig calorieën bevat. Een gemiddelde appel bevat namelijk maar 80 calorieën.

Bron: Women's Health