Er is een nieuw, veelbelovend medicijn tegen alzheimer ontwikkeld

De resultaten van het onderzoek worden aanstaande juli gepresenteerd op het internationale Alzheimercongres AAIC in Amsterdam. Tegen ANP vertelt hoogleraar Van der Flier meer over het medicijn.

Medicijn tegen alzheimer

Nu Eli Lilly het ontwikkelde medicijn heeft laten onderzoeken, is het tijd om goedkeuring aan de FDA te vragen. Dit Amerikaanse overheidsinstituut controleert de kwaliteit van voedsel en medicijnen en is dus een belangrijke factor in het proces. Als de FDA akkoord is, kan het medicijn volgens Van der Flier al snel op de Amerikaanse markt verschijnen. In Nederland moeten we dan nog even wachten: een jaar of twee, als je het de hoogleraar vraagt. Ook de Europese toezichthouder EMA moet het medicijn genaamd Donanemab dan nog goedkeuren.

Donanemab blijkt in het onderzoek hersenschade in het beginstadium van alzheimer tegen te gaan. Volgens de ontwikkelaars vertraagt het medicijn de ziekte met 35% gedurende de eerste 18 maanden.

Wachten op goedkeuring

Het proces van goedkeuring is - logischerwijs - nogal streng. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de bijwerkingen van een medicijn, die bij Donanemab zonder twijfel aanwezig zijn. Doordat dit medicijn via een infuus wordt binnen gebracht, kunnen patiënten er duizelig en misselijk van worden en in zeer zeldzame gevallen ontstaan er bloedingen. “De positieve en negatieve aspecten moeten tegen elkaar afgewogen worden,” aldus Van der Flier. De prijs van het medicijn speelt ook mee: de ontwikkeling is bepaald niet goedkoop.

Naast Van der Flier noemt ook Alzheimer Nederland het een positieve ontwikkeling. Zij plaatsen er echter ook een kanttekening bij: het gaat om een zeer specifiek medicijn dat alleen in de absolute beginfase van de ziekte kan helpen. Wanneer de ziekte al verder ontwikkeld is, heeft het toedienen van Donanemab geen zin meer. Bovendien beschermt het niet tegen veel andere soorten van dementie. Een goede ontwikkeling is het zeker, maar er is nog een lange weg te gaan.

Bron: ANP