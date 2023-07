Er is een nieuwe medische richtlijn voor de behandeling bij overgewicht: “Er wordt meer gekeken naar de oorzaak”

Liesbeth van Rossum is hoogleraar obesitas aan het Erasmus MC en voorzitter van de commissie die de richtlijn heeft ontwikkeld. Ze vertelt over de ontwikkeling van de richtlijn aan het NOS Radio 1 Journaal.

Meer maatwerk

De vorige richtlijn werd alweer een tijd geleden ontwikkeld. “We zijn 15 jaar verder. Er zijn veel nieuwe inzichten uit de wetenschap die we moeten vertalen naar de praktijk. Er zijn veel mensen met obesitas bij gekomen, het probleem is alleen maar gegroeid.”

Oorzaak van overgewicht

Volgens van Rossum ligt de nadruk in de nieuwe richtlijn veel meer op het kijken naar de oorzaak van het overgewicht. “Het is vaak een ongezonde leefstijl, maar lang niet bij iedereen. Het kan ook dat psychische factoren of sociale factoren meespelen. En het kan ook liggen aan medicijngebruik.” De aanpak kan per persoon verschillend zijn. “Er is meer maatwerk in de behandeling mogelijk in de nieuwe richtlijn.”

Meerdere factoren

Er zal niet alleen meer naar het gewicht gekeken worden bij de uitkomst van de behandeling. “We weten inmiddels dat er heel veel andere dingen meespelen die je ook moet bepalen, zoals de lichaamssamenstelling, spiermassa, kwaliteit van leven en buikomvang.” De buikomvang wordt veel belangrijker. Die zegt veel over de vetmassa. “Obesitas gaat over een te veel aan vet. Met name buikvet, dat geeft al die schadelijke gezondheidsproblemen.” Niet alleen ziektes als diabetes of hart- en vaatziektes worden gelinkt aan obesitas. “Maar denk ook aan hormonale aandoeningen en bijvoorbeeld depressie, die nu in de richtlijn staan.”

Mensen serieus nemen

Daarbij is het belangrijk dat mensen met overgewicht serieus worden genomen, stelt van Rossum. “We moeten niet alleen maar met het vingertje wijzen naar mensen met obesitas. Maar aan de voorkant moet de overheid ook ingrijpen. Denk bijvoorbeeld aan een suikertaks en betere voorlichting.”

Dít moet je vooral niet doen als je wil afvallen:

Bron: NOS Radio 1