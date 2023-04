Expert legt uit: verhoogt de pil het risico op borstkanker?

Een onderzoek van de Universiteit van Oxford toont aan dat er een relatie is tussen de pil (en andere hormonale anticonceptiemiddelen) en borstkanker.

In perspectief

Het hormoon progestageen blijkt het risico op borstkanker namelijk met 20 tot 30% te verhogen. Dat klinkt schokkend, maar volgens bijzonder hoogleraar pathologie Jelle Wesseling moeten we de aantallen in perspectief plaatsen.

Hij verduidelijkt de cijfers. Bij vrouwen tussen de 35 en 39 jaar die hormonale anticonceptiemiddelen gebruiken verhoogt het risico van 0,084% naar 0,093%. De resultaten werden berekend over een tijdsbestek van vijftien jaar. Bij vrouwen tussen de 50 en 54 jaar verhoogt het risico van 2% naar 2,4%. “Dat is dus een hoger risico, maar je moet het altijd relatief bekijken”, aldus Wesseling.

Andere factoren

Wat hij daarmee bedoelt? Hoe jonger je eerste menstruatie hebt en hoe later de overgang, zonder tussendoor zwanger te worden en borstvoeding te geven, hoe hoger het risico op borstkanker óók is. “Zwanger worden, met name op jongere leeftijd, borstvoeding geven, een late eerste menstruatie en een actieve levensstijl verkleinen de kans op borstkanker”, stelt Wesseling.

Of de ziekte in je familie voorkomt, speelt daarnaast ook een belangrijke rol. “Helaas krijgen sommige vrouwen jong borstkanker. Niet zelden spelen dan erfelijke factoren mee”, aldus Wesseling. Ook alcoholgebruik en obesitas zijn risicofactoren. In verhouding daarmee is de rol van hormonale anticonceptiemiddelen min of meer verwaarloosbaar.

Onvolledig onderzoek

Het is volgens hem niet duidelijk of in het nieuwe onderzoek is meegenomen of de deelnemers wel of niet zwanger zijn geweest en borstvoeding hebben gegeven. De onderzoekers bestudeerden voor hun studie een grote groep vrouwen die de pil krijgen, in wat voor vorm dan ook. Zij blijken dus een iets hogere kans te lopen ten opzichte van de controlegroep. De twee groepen werden aan elkaar gekoppeld op basis van leeftijd en andere factoren, maar andere bepalende factoren namen ze hier niet in mee.

“Het is natuurlijk lastig om dit van alle vrouwen te registreren”, stelt Wesseling. “Ook in Nederland houden we niet bij of een vrouw borstvoeding geeft.” Toch zijn deze data volgens hem juist belangrijk voor de volledigheid van het onderzoek, zoals de onderzoekers zelf ook onderkennen.

Wel of niet aan de pil?

Of de voordelen van de pil opwegen tegen het minieme risico op borstkanker? “Als man heb ik makkelijk praten, maar de pil levert heel veel vrouwen ook voordelen op. Dat gaat verder dan anticonceptie op zich. Ook vrouwen met een menstrueel syndroom of premenstrueel syndroom (PMS) hebben er soms baat bij.”

Communicatie

In ieder geval is het onderzoek een eye-opener voor veel mensen die nog nooit hoorden van dit risico. Of huisartsen bij het voorschrijven van de pil het risico voortaan beter kunnen vermelden? “Ik denk dat je altijd eerlijk moet zijn”, antwoordt Wesseling.

“Veel mensen vinden het echter moeilijk om kansen in perspectief te plaatsen. Ja, de pil zorgt voor een geringe verhoogde kans op borstkanker, alleen valt die kans in het niet bij andere factoren die meespelen. Communicatie daarover is belangrijk, zodat we er open over kunnen spreken, óók omdat het alleen zo in perspectief gezet kan worden.”

Bron: Graziadaily.co.uk, BBC.com