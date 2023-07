Extreme hitte op vakantie? Dit zijn de 3 belangrijkste adviezen van een expert

Bij extreem hoge temperaturen liggen uitdroging en oververhitting al gauw op de loer. Met name voor kwetsbare groepen vormt dit een risico, maar ook als je lichamelijk gezond bent heeft extreme hitte soms nare gevolgen. Zo kun je last krijgen van hittestress, wat zich onder meer kan uiten in krampen, huiduitslag, oververmoeidheid en ademhalingsproblemen. Niet best, dus.

Zit je momenteel in een extreem warm gebied en weet je niet waar je ’t zoeken moet? Hein Daanen, die zich als thermofysioloog bezighoudt met de manier waarop de mens functioneert in hitte en kou, geeft de volgens hem drie belangrijkste tips waarmee je heelhuids die zinderende hitte doorkomt.

Tip 1: Vermijd de hitte

Een open deur, maar volgens Daanen goed om te blijven benadrukken: vermijd de hitte. Ga naar binnen en zet de airco of ventilator aan. Soms wordt geopperd om de hitte juist op te zoeken, omdat het lichaam ‘eraan zou moeten wennen’. Maar dat is volgens Daanen geen slim idee. ‘‘Als je al op vakantie bent, is dat te laat. Je lichaam heeft namelijk vijf tot vijftien dagen nodig om aan hoge temperaturen te wennen.’’ Je zou van tevoren een acclimatisatieprogramma kunnen volgen, maar dat is volgens Daanen niet gebruikelijk voor een vakantie. Zo’n programma werd bijvoorbeeld ingezet toen Nederlandse atleten voor de Olympische Spelen naar Tokio moesten.

Tip 2: Verricht geen overmatige inspanning

Als je niet gewend bent aan hoge temperaturen, ga dan niet (overmatig) sporten. ‘‘Als je sport, maakt je lichaam extra warmte aan’’, aldus Daanen. Het kan volgens de thermofysioloog vervolgens moeilijk zijn om die hitte weer kwijt te raken, waardoor oververhitting een risico wordt. Ook een rondje hardlopen kan al te veel zijn. Kun je het toch niet laten om te sporten? Doe het dan alleen op de koelere uren van de dag en blijf hierbij goed naar je lichaam luisteren. Stop meteen als je merkt dat je je niet goed voelt.

Tips 3: Drink voldoende water

Het is bij (extreme) hitte van cruciaal belang om je vochtbalans op peil te houden. Blijf dus voldoende water drinken, is Daanens advies. ‘‘Als je uitgedroogd raakt, zweet je ook minder. En zweten is een heel belangrijke manier om te koelen.’’ Water heeft op het gebied van gezondheid de voorkeur, al zijn vrijwel alle vormen van vocht in het geval van extreme hitte goed. Met uitzondering van alcohol: dat werkt dehydraterend en tast het beslissingsvermogen aan, waardoor je minder alert bent op lichamelijke alarmsignalen.

Blijf samen

Naast bovenstaande drie tips heeft Daanen nog enkele andere adviezen om je te weren tegen de hitte. ‘‘Hou elkaar in de gaten. Zorg dat je altijd samen bent, zodat er iemand in de buurt is als de ander flauwvalt.’’ Ook je kledingkeuze is belangrijk. ‘‘Draag niet te veel kleding, dan hou je geen extra warmte vast. Wil je je huid beschermen tegen de felle zon, kies dan voor luchtige kleding.’’

Hoe groot nu precies de kans is dat je op vakantie in Zuid-Europa een zonnesteek (of erger) oploopt, is volgens Daanen niet zo één, twee, drie te zeggen. ‘‘Dat hangt heel sterk af van factoren als leeftijd, achtergrond en wat je doet in de hitte.’’ Vooral de hitte vermijden, weinig inspannen en voldoende drinken om het risico te beperken, dus.

Bron: Hein Daanen