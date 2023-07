Feit of fabel? Alles over dé truc om een paracetamol sneller te laten werken

We vroegen het aan dokter Rutger Verhoeff.

Zó wordt een pil opgenomen

Allereerst is het van belang om te weten hoe de meeste pillen door het lichaam worden opgenomen. Dat gebeurt namelijk pas als de inhoud van de maag naar de darmen wordt uitgestoten. De pil kan daarna oplossen in je bloed.

Helpt deze houding echt?

Volgens sommige onderzoeken zou het helpen om na het slikken van een paracetamol op je rechterzij te gaan liggen. De pil zou dan eerder in het laatste deel van de maag terechtkomen, dan wanneer je bijvoorbeeld op je linkerzij ligt. Het verschil zou zelfs zo’n 90 minuten zijn!

Helaas klopt dat volgens dokter Rutger niet. Iedere persoon is namelijk anders. Denk aan het verschil in vetweefsel, lengte en geslacht. “Er zitten zoveel aspecten aan de opname dat deze niet voor iedereen hetzelfde is. De opnamecapaciteit is per persoon verschillend. Al deze onderzoeken zijn maar op een paar mensen getest”, vertelt hij.

Zó word je paracetamol opgenomen

Zijn tip? “Laat de zwaartekracht gewoon zijn werk doen en slik rechtopstaand of zittend een paracetamol.” Je houding daarna maakt volgens hem niet zoveel uit. “Geduld is een schone zaak.”

Een hersenschudding kan nog erg lang na het stoten van je hoofd vervelende gevolgen hebben. In onderstaande video legt dokter Rutger uit wat je eraan kunt doen en wanneer je naar de huisarts moet.

Bron: Linda.nl