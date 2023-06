Feit of fabel: helpt gember tegen misselijkheid?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: gember helpt écht tegen misselijkheid.

Gember als medicijn

Ginger-ale wordt inmiddels als verfrissende drank gedronken, maar vroeger werd het gebruikt als medicijn. Dat zegt eigenlijk al genoeg over de werking ervan. Hoe het precies zit, is echter niet bekend. Volgens gastro-enteroloog en assistent-professor aan de Harvard Medical School, Kyle Staller, heeft het waarschijnlijk iets te maken met het level van serotonine in je lichaam. Deze neurotransmitter bepaalt namelijk of je misselijk wordt, en dat gebeurt wanneer je te veel serotonine aanmaakt. Gember zorgt er vervolgens weer voor dat deze hoeveelheid naar beneden wordt gebracht. Het resultaat? Het misselijke gevoel verdwijnt. Zo vertelt Staller aan Well and good.

Een andere verklaring zou zijn dat gember goed is voor het spijsverteringssysteem, waardoor voedsel beter verteerd wordt en niet de kans krijgt jou een misselijk gevoel te geven.

Optimale voordelen

Om optimaal van deze voordelen gebruik te kunnen maken, kun je de gember volgens Staller het beste innemen in combinatie met gezonde vetten. Denk bijvoorbeeld aan avocado. Maar ook gemberthee, ingelegde gember in je maaltijd (en zelfs snoepjes waar gember in zit) kunnen helpen.

Werk je met verse gember? Dan kan schillen nog lastig zijn. Zo doe je dat in een handomdraai:

Bron: Well and good, Holistik