Feit of fabel: kom je sneller aan als je na 8 uur 's avonds eet?

Of maakt het eigenlijk helemaal niet uit wanneer je eet?

Slecht eetpatroon

Het zit er waarschijnlijk ook bij jou ingebakken: eet na het avondeten niet meer én zorg dat je het diner voor 8 uur 's avonds achter de kiezen hebt. Doe je dat niet? Dan zul je op de lange termijn aankomen. En afvallen? Dat lukt met zo’n eetpatroon al helemaal niet.

Totaal aantal calorieën

Deze voedingsregel blijkt echter helemaal niet waar te zijn, zo leert het Voedingscentrum ons. “Het gaat erom hoeveel calorieën je in totaal op een dag binnenkrijgt door eten en hoeveel calorieën je verbruikt door bijvoorbeeld beweging. Dit noemen we de energiebalans. Wat je meer eet dan je verbrandt, sla je op als vet. Daardoor kun je aankomen in gewicht”, schrijft de website.

Fabel

Of je die benodigde calorieën dus in de ochtend, middag of avond naar binnen werkt, maakt in feite helemaal niets uit. De verbranding gaat namelijk de hele dag door, of je nou sport, op de bank zit of aan het werk bent. Onderzoeken die aantonen dat je lichaam meer vet opslaat in de avond dan op andere tijdstippen zijn er ook niet.

Energieverbruik

Wil je wel afvallen? Dan is het simpelweg belangrijk om íets minder tot je te nemen dan je verbruikt, zodat er een klein tekort komt. Op die manier spreekt je lichaam tijdens het verbranden vet aan, waardoor je geleidelijk iets zult afvallen. Belangrijk is wel om de nadruk op ‘geleidelijk’ te leggen.

Gezond afvallen

Snel resultaat werkt uiteindelijk namelijk alleen maar averechts. Als je heel snel afvalt, verlies je in eerste instantie namelijk alleen vocht, en slaat je lichaam de extra energie die je weer tot je neemt juist sneller weer op. Een halve tot een hele kilo afvallen per week is daarom voldoende, gezond én haalbaar.

Bron: Personalbodyplan, Voedingscentrum, Gezondleven