Feit of fabel: werkt lavendel écht tegen stress?

Oliën met lavendel erin verwerkt gebruiken de meeste mensen niet alleen voor de lekkere geur, maar ook voor de stressverlagende werking die de plant zou hebben. Bovendien is lavendel een populair ingrediënt in de alternatieve geneeswijze. Daardoor rijst de vraag: werkt lavendel echt zo goed tegen stress?

Lavendel als medicijn

De paarse bloem wordt sinds jaar en dag ingezet om angststoornissen en stress tegen te gaan. Dat is niet gek, want veel wetenschappers bevestigen het vermoeden dat lavendel stressverlagend werkt. Volgens onderzoekers van The Mental Health Clinician is het grote voordeel van de plant dat de geur kalmeert, maar niet verdooft. Hierdoor gebruiken psychologen en andere artsen het graag bij patiënten die angsten of stress ervaren. Ander onderzoek bevestigt dit en vult aan dat lavendel ook goed werkt tegen slapeloze nachten, nervositeit en depressieve gevoelens. De reden erachter? Lavendel heeft een effect op het zenuwstelsel waardoor onder andere de hartslag verlaagt. Dat lavendel een goed middel is bij stress lijkt dus absoluut een feit en geen fabel.

Soorten lavendel

Lavendel kan door verschillende zintuigen worden opgenomen. De bekendste is door te ruiken, bijvoorbeeld door aromatherapie. Het is volgens de traditionele Japanse geneeswijze de makkelijkste manier om de gezondheidsvoordelen van lavendel te ervaren. Een andere manier om de plant z’n werk te laten doen is door er thee van te maken of etherische oliën op de huid te gebruiken. Welke manier het beste voor jou werkt, is afhankelijk van je klachten. Maar één ding is zeker: ook de wetenschap ziet de voordelen van lavendel in.

Bron: Healthline, Medical News Today