Feiten en fabels over de link tussen hoofdpijn en voeding; wat is waar?

We vroegen (hoofdpijn)neuroloog professor Gisela Terwindt en arts-onderzoeker Britt van der Arend naar de relatie tussen voeding en hoofdpijn, en voeding en migraine.

Chocolade

Veel mensen denken dat chocolade hoofdpijn of migraine kan veroorzaken. Volgens Gisela Terwindt is dit een mythe: “Bij migraine is er een periode voorafgaand aan de aanval, de prodromale fase, waarin je bijvoorbeeld vaak moet gapen, moe of gestrest bent, of meer trek krijgt in bepaald voedsel. Ook in de periode voordat een vrouw ongesteld wordt, gebeurt dat: je kunt dan meer trek krijgen in chocola of drop. Toch zal niemand ooit denken dat je door het eten van deze voeding ongesteld bent geworden. Het is dus opvallend dat dit bij migraine soms wel wordt gedacht. Het is begrijpelijk dat mensen met migraine hopen de triggerende factoren te achterhalen, maar helaas is het niet zo simpel. Er zijn andere factoren waarvan we wél zeker weten dat ze migraine kunnen uitlokken, zoals menstruatie of de overgang. En ook te vaak pijnstillers of triptanen slikken, kan juist tot meer hoofdpijn leiden.”

Koffie

Vaak hoor je dat mensen hoofdpijn krijgen door te veel koffie, ofwel cafeïne. Gisela Terwindt: “Cafeïne zit ook in sommige pijnstillers, omdat het hoofdpijn kan verminderen. Te veel cafeïne is echter niet goed en leidt tot zogenaamde ‘weekendhoofdpijn’.” Dit is hoofdpijn die ’s ochtends op komt zetten, bijvoorbeeld wanneer je uitslaapt. Het gaat hier om de bloedstroom in je hersenen die wordt verlaagd door cafeïne. Als je tijdelijk minder cafeïne binnenkrijgt dan je gewend bent, kan het je bloedstroom juist verhogen. Dit geeft je die weekendhoofdpijn. Drink daarom minder dan vijf koppen cafeïnehoudende dranken per dag, zoals koffie, thee en cola. Zo voorkom je cafeïne-afhankelijke hoofdpijn. Een energiedrankje staat trouwens gelijk aan minstens 2-3 koppen koffie.

Rode wijn

Uit onderzoek van de Leidse Hoofdpijn Groep blijkt dat veel mensen met migraine denken dat rode wijn een triggerende factor is voor hun aanvallen. Een kwart van de migrainepatiënten uit het onderzoek drinkt om deze reden geen alcohol. Wel is het zo dat slechts negen procent na het drinken van rode wijn zegt altijd een aanval te krijgen. Het drinken van een glas wijn kan de drempel voor het krijgen van een migraineaanval mogelijk inderdaad verlagen, vooral in combinatie met andere triggers, zoals menstruatie of slaaptekort. Alcoholhulp geeft bijvoorbeeld aan dat alcohol een vaatverwijdende functie heeft. Dit betekent dat de bloedvaten verwijden in en rondom de schedel en je daardoor hoofdpijn kunt krijgen. Maar nieuwe onderzoeken, die momenteel in Leiden worden gedaan, moeten meer duidelijkheid gaan geven over het verband tussen (rode) wijn en migraine.

Koolhydraten

Er is geen bewijs dat koolhydraten hoofdpijn of migraine kunnen uitlokken. Bij andere aanvalsgewijze hersenziektes, zoals epilepsie, wordt soms wel het ketogeen dieet aanbevolen. Dit is een dieet met weinig tot geen koolhydraten en vooral veel vetten. Door dit gebruik aan suikers gaat het lichaam in ‘ketose’; het neemt een andere manier van verbranding van afvalstoffen aan. Of het ook werkt bij migraine? Dat moet nog beter onderzocht worden, volgens Terwindt.

Nieuwe onderzoeksuitkomsten zijn aanstaande

Er is steeds meer aandacht voor de invloed van voeding op hoofdpijn, maar er is nog veel research nodig voor échte medische onderbouwing. De Leidse Hoofdpijn Groep van het LUMC onderzoekt nu met migrainepatiënten welke triggers aanvallen kunnen uitlokken. Patiënten houden daarvoor een dagboek-app bij. Ook doet het LUMC onderzoek naar hormonen en migraine (What).

Heb je zelf veel last van hoofdpijn of migraine? Luister de Hoofdpijn Podcast of kijk op veelgestelde vragen van Hoofdpijnonderzoek, zodat je gerichte vragen kunt stellen aan de huisarts.

Dit is wanneer je de huisarts moet bellen bij hoofdpijn:

Bron: Hoofdpijnonderzoek