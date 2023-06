FODMAP-dieet: wat is het én waarom zou je het volgen?

Wat is het FODMAP-dieet?

FODMAP staat voor fermenteerbare, oligosachariden, disachariden (lactose), monosachariden (fructose) en polyolen (suikeralcoholen). “Het is een driefasendieet”, zo legt Van der Marel-Sluijter uit. “Dit dieet kan, onder begeleiding van een gespecialiseerde FODMAP-diëtist, bij driekwart van de mensen met het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) helpen om de symptomen flink te verminderen.”

De drie fases van het FODMAP-dieet

Fase 1

Er zijn dus drie fases, waarbij de eerste fase twee tot zes weken duurt. “Je vervangt voedingsmiddelen die rijk zijn aan fodmaps, door voedingsmiddelen die arm zijn aan fodmaps”, zo legt de diëtist uit. Fodmaps zijn korte keten koolhydraten die in veel voedingsmiddelen te vinden zijn. Deze koolhydraten worden slecht of helemaal niet opgenomen in de dunne darm. Ze zitten in producten als tarwebrood, spruitjes, prei, cashewnoten, bruine bonen, mango, honing, melk, roomijs, bloemkool en zoete aardappelen.

Fase 2

Merk je dat je klachten nu al flink verminderd zijn? Dan kun je beginnen aan de volgende fase: de herintroductiefase. “Hierin test je de groepen fodmaps op gevoeligheid. Je komt er zo achter of je gevoelig bent voor een FODMAP-groep, wanneer je klachten beginnen, bij welke hoeveelheid je klachten krijgt en welke klachten dat zijn”, aldus de FODMAP-expert.

Fase 3

Na deze fase kom je in de stabilisatiefase. “Dit wordt ook wel het persoonlijke aangepaste dieet of the way of life genoemd. Je eet dan zo gevarieerd mogelijk, maar zo min mogelijk voedingsmiddelen waarvan je weet dat je er klachten van krijgt”, aldus Van der Marel-Sluijter..

De voor- en nadelen van het FODMAP-dieet

Maar wat is nu een reden om dit dieet te volgen? “Het voordeel is dat je er – onder begeleiding – vrij snel achter kan komen op welke voedingsmiddelen je reageert en wat voor klachten je ervan krijgt. Sommigen reageren bijvoorbeeld alleen slecht op fructose en lactose. En de een krijgt diarreeklachten van fodmaps, de ander juist een opgeblazen buik.”

Volgens de FODMAP-expert is het ook mogelijk om dit dieet zelf te volgen – dus zonder begeleiding – maar is dat niet eenvoudig. “Je moet goed weten welke voedingsmiddelen je beter niet, en welke je in beperkte mate kunt eten. En je moet ook weten welke voedingsmiddelen je kunt vervangen.”

Dit brengt ons op een nadeel van het dieet. “Als je niet goed weet wat wel en niet kan, kan het zijn dat je te weinig voedingsstoffen binnenkrijgt met als gevolg bijvoorbeeld weinig energie of gewichtsverlies. Het is niet de bedoeling dat je minder eet, maar anders.”

Daarnaast is het voor veel mensen puzzelen wat ze wel en niet mogen eten. “Fodmaps zijn geen allergenen, dus ze hoeven niet duidelijk vermeld te worden op etiketten. Dus het is belangrijk om goed naar de ingrediënten te kijken.”

Lijst met voedingsmiddelen die FODMAP-vrij zijn

Maar welk fruit is nu niet FODMAP-proof? En welke groenten zijn bijvoorbeeld FODMAP-vrij? Hier een overzichtje van verse producten die FODMAP-vrij zijn:

Aardappelen

Fruit zoals banaan (stevig, geel), mandarijnen, druiven, papaya, rabarber, sinaasappel

Groenten zoals andijvie, boerenkool, gember, komkommer, pastinaak, radijs, rode paprika, sla, spinazie, taugé, tomaat, witlof, wortel

Eieren

Gevogelte

Kokosyoghurt, lactosevrije yoghurt

Verse kruiden zoals dille, koriander, munt

Vis (ongekruid)

Vlees (onbewerkt)

Wil jij een volledige FODMAP-boodschappenlijst krijgen? Die kun je hier downloaden op de website van Fodmap Foodies.

Handige tips

Lijkt het jou wel wat om het FODMAP-dieet te volgen? Dan heeft de expert nog een paar handige tips voor je:

Wil je het dieet zelfstandig volgen en kom je er niet helemaal uit? En hou je bijvoorbeeld na een aantal weken toch nog veel klachten? Schakel dan een gespecialiseerde FODMAP-dietist in.

Naast fodmaps, kunnen veel andere triggers een rol spelen. Denk aan voedingsstoffen zoals cafeïne, capsaïcine, te veel suiker en vet. Maar ook stress, medicatie, supplementen, je immuunsysteem en leefstijl kunnen voor klachten zorgen.

Kijk voor FODMAP-arme recepten op websites als Fodmap Foodies, kijk voor inspiratie eens op Pinterest of koop leuke FODMAP-arme kookboeken.

Ook onderstaande tips kunnen je helpen als je last hebt van een prikkelbare darm.

Bron: Sigrid van der Marel-Sluijter/ Fodmap Foodies