Eerder schreven we al over de symptomen en het aanvullen van een magnesium-, kalium-, jodium- en ijzertekort. Maar wanneer heb je een foliumzuurtekort en wat kun je hiertegen doen?

Waarom is foliumzuur zo belangrijk?

Foliumzuur is een wateroplosbare vitamine die deel uitmaakt van het vitamine B-complex. Deze vitamine wordt in het lichaam omgezet in zijn actieve vorm: folaat. Dit heb je onder andere nodig voor een goede haargroei en als bouwstof voor de productie van schildklierhormonen. Daarnaast is het goed voor de vroege ontwikkeling van een ongeboren kind. Het advies voor zwangere vrouwen is niet voor niets om tijdens de zwangerschap foliumzuur te slikken. Doordat foliumzuur een belangrijke rol speelt bij de vroege ontwikkeling van baby’s, verkleint het de kans op geboorteafwijkingen zoals een open ruggetje.

Toch is foliumzuur niet alleen belangrijk voor zwangere vrouwen. We zetten op een rijtje waar vitamine B11 allemaal goed voor is:

De groei van de foetus tijdens de zwangerschap

De vorming van rode en witte bloedcellen

Een normale celdeling

Het immuunsysteem

Een heldere geest (gemoedstoestand, leerprestaties en geheugen)

Het verminderen van vermoeidheid

De vorming van de placenta van zwangere vrouwen

Symptomen van een foliumzuurtekort

Foliumzuur is dus een vitamine die nodig hebt voor de groei en goede werking van je lichaam. Maar hoe weet je of je te weinig foliumzuur binnenkrijgt? Dit zijn de symptomen van een tekort:

(Aanhoudende) vermoeidheid

Grijze haren

Zweertjes in de mond

Opzwellende tong

Groeiproblemen

Zwakheid

Bleke huid

Kortademigheid

Prikkelbaarheid

Oorzaken en gevolgen

Wanneer krijg je een tekort aan foliumzuur?

Een foliumzuurtekort ontstaat meestal door een te lage inname van foliumzuur vanuit voeding. Andere oorzaken van een tekort kunnen zijn:

Verhoogde behoefte aan foliumzuur door bijvoorbeeld zwangerschap of het geven van borstvoeding

Afwijking in het maagdarmkanaal, waardoor je onvoldoende foliumzuur opneemt

Abnormale foliumzuurstofwisseling door alcoholgebruik of bepaalde medicijnen

Gevolgen van een foliumzuurtekort

Wanneer je te weinig foliumzuur binnenkrijgt, kun je al binnen een paar weken een tekort hebben. Een tekort kan bloedarmoede veroorzaken. Dit is een aandoening waarbij je te weinig rode bloedcellen hebt. Hierdoor kan je bloed te weinig zuurstof naar je lichaamscellen brengen. Klachten kunnen dan zijn: moe, duizeligheid, flauwvallen en kortademigheid.

Zwangeren, ouderen en mannen

Zwangere vrouwen

Zoals we hierboven al vertelden, is foliumzuur vooral belangrijk bij vrouwen in de vruchtbare leeftijd. En dan met name als ze zwanger zijn of zwanger willen worden. Een tekort tijdens de zwangerschap kan namelijk leiden tot geboorteafwijkingen. Twijfel je of je een foliumzuurtekort hebt? Neem dan altijd contact op met je huisarts.

Ouderen

Verder is het voor ouderen ook slim om voldoende foliumzuur binnen te krijgen. Volgens wetenschappers bevordert deze vitamine de werking van de hersenen. Zowel het geheugen als de snelheid waarmee het brein werkt, verbeteren door foliumzuur.

Mannen

Tegenwoordig slikken ook steeds meer mannen foliumzuur. Uit onderzoek blijkt namelijk dat deze vitamine een positieve invloed heeft op de vruchtbaarheid van mannen. Hoewel er nog meer onderzoek nodig is om dit wetenschappelijk te bewijzen, zijn de resultaten tot nu toe positief.

Foliumzuur in voeding

Vaak denken mensen aan supplementen als het over foliumzuur gaat, maar er is ook genoeg voedsel dat deze vitamine bevat. Folaat is de vorm van vitamine B11 die in voeding voorkomt. Voedingsmiddelen rijk aan folaat zijn:

Donkergroene bladgroenten , zoals spinazie, boerenkool en rucola

Asperges

Broccoli

Citrusvruchten

Noten

Aangezien folaat redelijk instabiel is en gevoelig voor warmte, licht en zuurstof, is het advies om foliumzuurrijke voedingsmiddelen zoveel mogelijk rauw te eten. Mocht dit niet gaan, dan kun je de groente beter stomen of wokken dan koken.

Behandeling

Mocht het niet lukken om via voeding voldoende foliumzuur binnen te krijgen, kan je huisarts je aanraden om supplementen te slikken. Het is niet gevaarlijk om zelf een potje bij de drogisterij te kopen, maar het is lastig in te schatten hoeveel foliumzuur je moet slikken. Het is namelijk gevaarlijk om te veel voedingssupplementen te slikken. Ga daarom altijd even langs de dokter als je denkt een tekort te hebben. Zij geven jou het juiste advies.

Bron: Healthline, Gezondheidsnet