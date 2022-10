Foutje, bedankt? Iedereen kan nu online een herhaalprik inplannen bij de GGD (maar je wordt verzocht dat niet te doen)

Vanaf 13 september is de GGD weer begonnen met het versturen van uitnodigingen voor een herhaalprik tegen corona. Eerst waren mensen met een hoger risico om ernstig ziek te worden en zorgmedewerkers met patiënten-contact aan de beurt. Vervolgens kreeg iedereen die ook altijd een uitnodiging krijgt voor een griepprik een oproep. Als die groep geweest zou zijn, zouden de rest van de Nederlanders van 12 jaar en ouder een afspraak kunnen maken, maar dat kan nu al.

Afspraak plannen herhaalprik corona

De GGD GHOR liet woensdag in een reactie aan het AD weten dat inderdaad alle volwassenen momenteel een afspraak kunnen maken voor een herhaalprik via bijvoorbeeld planjeprik.nl. Eigenlijk zouden mensen die zijn geboren voor of in 1961 vanaf vandaag een afspraak kunnen maken, maar dat is dus nu al voor iedereen mogelijk. Dat is volgens de woordvoerder een bewuste keuze. Ze willen dat alle zorgmedewerkers snel een afspraak kunnen maken, maar bij de GGD’s weten ze uiteraard niet wie er in de zorg werkt en welke leeftijd zij hebben. Daarom is de leeftijdscontrole voor iedereen uitgezet.

Wacht op je beurt

De GGD’s roepen dan ook op om nog geen afspraak te maken als je nog niet aan de beurt bent, zodat alle zorgmedewerkers echt de eersten zullen zijn. Ook is het zo dat iedere GGD zelf mag beslissen om mensen die ‘voordringen’ te weigeren op de locatie. Het kan dus zo zijn dat je ter plekke alsnog zonder prik naar huis wordt gestuurd.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: AD.nl