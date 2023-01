Fruit mét of zonder schil: wat is beter?

Veel mensen gooien de schillen weg, uit gewoonte of omdat ze het taai vinden. Of uit angst voor pesticiden. Anderen eten de schillen juist op, uit gemak, omdat ze het lekker vinden of omdat ze denken dat sommige groente- en fruitsoorten voedzamer zijn als je de schil gewoon laat zitten.

Vitaminen en mineralen

Astrid Postma-Smeets, expert Voeding en Gezondheid bij het Voedingscentrum, legt uit hoe het zit: “Vitaminen en mineralen zitten door de hele groente en het hele fruit. Een appel en een peer met schil bijvoorbeeld bevatten wel iets meer vezels en vitamine C dan een appel en een peer zonder schil. Maar het gaat om zulke kleine verschillen dat dat geen betekenis heeft voor de bijdrage aan de hoeveelheid die je dagelijks nodig hebt.”

Ze legt uit dat wel belangrijk is dat je geschild fruit niet te lang laat staan. “Door de blootstelling aan lucht gaat er vitamine C verloren. Voorgesneden fruit dat je in de winkel koopt is op een speciale manier behandeld en verpakt om het verlies van vitamine C wat te vertragen.”

Chemische stoffen in de schil?

Voorstanders van het schillen van groenten hebben het vaak wel over de chemische stoffen (zoals bestrijdingsmiddelen) die men op gewassen spuit. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken hierover. Volgens hoogleraar Jaap Seidell is goed afspoelen voldoende.

Het belangrijkste is vooral om je te houden aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groente (250 gram) en fruit (2 porties). Of dat nu met of zonder schil is.

Wil je meer groente en fruit eten? Zó voeg je meer groente en fruit toe aan je maaltijd

Bron: Consumentenbond