Galstenen: wat zijn de symptomen, hoe ontstaan ze, wat is het gevaar en hoe kom je er vanaf?

We vragen het aan spijsverteringsexpert Mark Bouwens van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS).

Galstenen in het kort

Wat zijn galstenen?

Je galblaas is een klein orgaan rechtsboven in je buik, net onder je lever, en is een soort zakje waarin gal wordt opgeslagen. “Galstenen zijn stenen of klontjes die zich in de galblaas of galwegen ontwikkelen”, vertelt Bouwens.

Hoe ontstaan galstenen?

Galstenen ontstaan dus in je galblaas, maar om te snappen hoe ze ontstaan volgt eerst een lesje biologie. Je lever heeft verschillende functies, waaronder het produceren van gal. Gal is een geelgroene zure vloeistof die je nodig hebt om vetten af te breken en te verbranden. Omdat je niet op elk moment van de dag gal nodig hebt, wordt dit tijdelijk opgeslagen in de galblaas voordat het via de galwegen naar de darmen gaat. “Wanneer vet eten door je maag gaat, trekt de galblaas samen en komt er gal uit”, legt Bouwens uit. Het komt regelmatig voor dat de galblaas niet volledig wordt geleegd. “Wanneer gal langere tijd ‘stilstaat’ in de galblaas of als er een infectie in de galblaas is, kan de galvloeistof gaan indikken.” Wanneer steeds het nieuwe gal wordt weggesluisd en de oude gal in je galblaas achterblijft, kan die ingedikte gal uiteindelijk galstenen vormen. Soms zijn die heel klein, maar ze kunnen zo groot worden als knikkers.

Symptomen galstenen

Galstenen kunnen voor hevige, acute pijn zorgen. “Volwassen mensen rollen soms over de grond van de pijn”, legt Bouwens uit. Meestal ontstaat deze pijn na het eten van gefrituurd of ander vet voedsel. Toch kun je ook op andere momenten ineens pijn ervaren.

De klachten van galstenen op een rij:

Heftige buikpijn

Ontkleurde ontlasting (galvloeistof zorgt voor de bruine kleur van poep)

Geelzucht

Wanneer galstenen onbehandeld blijven, kunnen de symptomen toenemen en kun je ook last krijgen van:

Koorts

Hoge hartslag

Jeukende huid

Diarree

Rillingen

Verwarring

Verlies van eetlust

Vermoeidheid

Oorzaken en gevolgen

Zijn galstenen gevaarlijk?

Galstenen zijn over het algemeen niet zo gevaarlijk. Het is niet erg om hier af en toe last van te hebben. Als een galsteen langere tijd klem blijft zitten, kunnen wel complicaties ontstaan, zoals:

Ontsteking van de galwegen of galblaas (ook wel cholangitis of cholecystitis genoemd). Je voelt je dan ziek en hebt meestal koorts.

Acute alvleesklierontsteking (pancreatitis). Ook dan voel je je erg ziek. Je hebt koorts en een aanhoudende pijn diep in je bovenbuik die doorloopt naar je rug.

Risicofactoren van galstenen

Maar liefst 30% van de mensen heeft galstenen, maar gelukkig hebben de meesten hier geen last van. Problemen worden vaak veroorzaakt als er een blokkade in de galblaas of de galgangen ontstaat. Die blokkade zorgt voor veel pijn.

De oorzaak van galstenen is lastig te achterhalen. Het verschilt per persoon. Wel komt het vaak voor bij mensen met een hoog cholesterol. Verder zijn de risicofactoren:

Leeftijd - hoe ouder je wordt, hoe groter de kans

Vrouwen hebben meer kans op galstenen - waarschijnlijk door de hormonen

Zwangerschap - ook door de hormonen

Obesitas - hoe meer vet, hoe groter de kans op galstenen

Veel afvallen - hoe meer vet er vrijkomt, hoe groter de kans op galstenen

Bepaalde medicatie

Verschil tussen galstenen en galblaasontsteking

“Een galblaasontsteking is een potentieel gevolg van galstenen”, legt expert Mark Bouwens uit. Wanneer je galblaas of galwegen geïrriteerd raken, kunnen galstenen daarvan de oorzaak zijn. Je kunt hier naast pijn en ontkleurde ontlasting ook andere klachten van krijgen, zoals koorts, misselijkheid en braken.

Behandelingen bij galstenen

Gaan galstenen vanzelf over?

Ja, in de meeste gevallen gaat het vanzelf over. De galsteen verdwijnt dan met de ontlasting uit het lichaam: je kunt kleinere galstenen gewoon uitpoepen. Het wordt vervelend als een galsteen blijft vastzitten in de galgang, dat veroorzaakt namelijk extreme pijn.

Wanneer bel je de huisarts?

“Het is belangrijk om bij acute pijn je huisarts te bellen”, adviseert de spijsverteringsexpert. Heb je een keertje last, dan is dit niet zo erg. Als de klachten aanhouden of ondraaglijke pijnaanvallen steeds terugkeren, dan is het zeker tijd om even langs de huisarts te gaan en stappen te ondernemen.

Behandelingen van galstenen

Bij galstenen kan de galblaas via een operatie worden verwijderd. Dat is (gelukkig) niet de enige behandelmethode. We zetten drie behandelingen op een rij:

Medicijnen - pijnstillers kunnen de pijn verlichten. Sommige medicijnen kunnen de galstenen laten oplossen, maar deze werken helaas niet bij iedereen.

ERCP (kijkonderzoek) - galstenen die in de galwegen vastzitten, kunnen door middel van een kijkonderzoek worden verwijderd. De arts gaat dan met een flexibele slang via de mond, slokdarm en maag naar de twaalfvingerige darm. Dit is een goede oplossing bij een acute galsteen.

Operatie - de meest effectieve oplossing is het verwijderen van de galblaas. De kans op nieuwe galstenen is dan zeer klein. Je kunt zonder galblaas leven. Aan het begin is je - de meest effectieve oplossing is het verwijderen van de galblaas. De kans op nieuwe galstenen is dan zeer klein. Je kunt zonder galblaas leven. Aan het begin is je ontlasting dunner , maar je lichaam went er vanzelf aan.

Galstenen voorkomen

Het advies luidt om gezond te eten, maar dat geldt voor iedereen. Eet minder toegevoegde suikers, verhoog het aantal gezonde vetten en vermijd transvetten. Eet voldoende vezels en zorg voor genoeg beweging elke dag. Vergeet ook niet 1,5 liter water per dag te drinken.

“Wanneer de galblaas wordt verwijderd, gaan mensen er automatisch vanuit dat ze geen vet meer mogen eten. Dat is een fabeltje”, benadrukt Bouwens. “Natuurlijk blijft het advies - zoals voor iedereen - om gezond te eten met veel vitamines, mineralen en vezels.”

Extreme buikpijn? Het kunnen ook darmklachten zijn:

Bron: MLDS, Healthline