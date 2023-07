Gebeten door een teek? Dít zijn de symptomen van de ziekte van Lyme

Maar wat zijn de symptomen van deze ziekte nu eigenlijk precies?

Tekenseizoen

Voorheen werd veel gesproken over het 'tekenseizoen' dat van maart tot en met oktober geldt, maar tegenwoordig zijn de teken bijna het hele jaar actief. Dit heeft alles te maken met de warmere temperatuur, waardoor de beestjes langer overleven. Wanneer je naar het bos, de duinen, een heidegebied of een park gaat, is het eigenlijk altijd aan te raden om jezelf daarna te checken op teken.

Ziekte van Lyme

Het is trouwens niet zo dat je áltijd de ziekte van Lyme krijgt door een tekenbeet. Dat gebeurt alleen wanneer de teek de ziekmakende bacterie Borrelia met zich meedraagt en zo aan jou overgeeft. Hoe eerder je de teek verwijdert, hoe kleiner de kans wordt dat deze ziekte daadwerkelijk overgebracht wordt. Juist daarom is het zo belangrijk om je hele lichaam op teken te checken.

Gemiddeld draagt één op de vijf teken in Nederland de ziekmakende bacterie met zich mee, een behoorlijk aantal dus! Toch worden de meeste mensen gelukkig niet ziek door een tekenbeet. Gemiddeld is de kans op de ziekte van Lyme na een tekenbeet ongeveer twee tot drie procent.

Symptomen van de ziekte van Lyme

Het eerste symptoom van de ziekte van Lyme, is een cirkel rondom de tekenbeet. Maar let op, want de verschijnselen die erop duiden dat je te maken hebt met de ziekte van Lyme, zijn voor iedereen anders.

Wel of geen cirkel?

De cirkel kan na zo'n drie maanden ontstaan, maar het kan ook pas na een jaar opkomen. In het geval van zo'n cirkel, is de kans vrij groot dat je te maken hebt met een teek die de ziekte van Lyme bij zich droeg. Maar het kan ook zijn dat er helemaal geen cirkel te zien was. Deze factoren maken het herkennen van de ziekte van Lyme juist zo lastig.

Enkele dagen na een tekenbeet kun je last hebben van wat vage klachten zoals je plotseling heel erg moe voelen, en griepachtige verschijnselen als spierpijn, hoofdpijn en verhoging in temperatuur. Later zal de ziekte van Lyme verder in je lichaam zitten, waardoor er ook andere klachten ontstaan. Er is een hele lijst met klachten die kunnen ontstaan door deze ziekte, maar dus niet in alle gevallen voorkomt.

Rode plekken op je lichaam

Spierpijn

Pijnscheuten, krachtverlies of een tintelend gevoel in arm, been of romp

Hoofdpijn

Pijn aan gezicht

Plotseling dubbel zien

Een oogontsteking

Hartkloppingen, duizeligheid, flauwvallen of pijn op de borst

Gewrichtsklachten

Niet altijd goed behandeld

Het lastige aan de ziekte van Lyme is dat deze ziekte niet altijd meteen herkend wordt. Omdat de klachten vrij vaag zijn en ook door iets anders kunnen ontstaan, wordt deze ziekte vaak niet meteen goed behandeld. Mensen kunnen daardoor jarenlang ziek blijven. In sommige gevallen kan het zelfs omslaan tot een chronische ziekte.

Voorkomen is beter dan genezen. Dokter Rutger vertelt hoe je een tekenbeet kunt voorkomen:

Bron: Healthline, Red Magazine, Tekenradar, Thuisarts