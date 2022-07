Geen airco op jouw werkplek? Zo werk je het beste als het snikheet is

Vandaag tikt de thermometer opnieuw hoge temperaturen aan. Voor wie thuiswerkt of in een gebouw werkt zonder airconditioning kan dat best lastig zijn. In een warme omgeving is het lastiger om je warmte kwijt te raken, vertelt Maria Hopman, hoogleraar fysiologie aan het Radboudumc. “Bij een lichaamstemperatuur van 37 graden werken de enzymen in je lichaam het beste. Als de temperatuur toeneemt, kun je warmte onvoldoende kwijt en gaan sommige processen minder goed. Dat brengt een stukje vermoeidheid en concentratieverlies met zich mee.”

Snikheet op de werkplek

De temperatuur in een kantoorruimte is meestal rond de 20 à 21 graden, weet Hopman. En met een beetje pech - een plat dak of zon in de kamer - kan de thermometer in een thuiskantoor zo 27 of 28 graden aangeven. Misschien zelfs nog wel meer. “Bij 30 of 35 graden wordt het echt wel heel heet om een acht uur durende werkdag vol te houden”, denkt Hopman. Maar vaste richtlijnen voor thuiswerkers? Die bestaan niet. “Het verschilt per persoon en het is afhankelijk van het werk dat je doet.”

Volgens de arbo-regeling van het Ministerie van Werkgelegenheid en Sociale Zaken is er bij 26 graden sprake van een extra lichamelijke belasting en behoort men na te denken over maatregelen. Voor licht fysiek kantoorwerk geldt een maximum van 28 graden. Maar deze regels zijn slechts een indicatie, zegt Wendel Post, arbeidshygiënist bij Arbo Unie. “Op basis van de Arbowet kun je als werknemer hier geen concrete richtlijnen aan ontlenen. Ook voor kantoren is dat niet het geval. Alleen dakdekkers mogen het werk bij een temperatuur van meer dan 40 graden neerleggen.”

Geen airco? Voldoende drinken en naar buiten

Wie zijn toevlucht niet kan zoeken in een pand met airconditioning, zal er het beste van moeten maken. Bij hoge temperaturen is het daarom heel belangrijk dat je genoeg blijft drinken: de beste manier om je warmte kwijt te raken is namelijk door te zweten. “Je moet voldoende vocht hebben om te kunnen transpireren”, legt Hopman uit. “Daarbij moet je al snel denken aan een halve liter tot een liter extra per dag.” Hoeveel precies, verschilt per persoon. “Mannen transpireren over het algemeen meer dan vrouwen, ouderen minder dan jonge mensen. Dat bepaalt ook hoeveel vocht je nodig hebt. En let op de kleur van je urine: wordt dat donkergeel, dan weet je zeker dat je te weinig drinkt.”

Een minder voor de hand liggende tip: ga naar buiten. “Er zijn veel mensen die bij warm weer graag de koelte opzoeken. Het nadeel is dan dat het lichaam zich niet aanpast”, zegt Hopman. “Je moet juist zorgen dat je je af en toe blootstelt aan de warmte, dan gaat je lichaam daar eerder op reageren.” Dat blokje om buiten, als pauze tijdens je werkdag? Gewoon blijven doen dus. Ook een voetenbadje onder je bureau of een koude doek in de nek kan helpen om af te koelen. “Je hoofd, handen en voeten zijn het best doorbloed, maar je handen in een bak met water stoppen is met computerwerk natuurlijk niet zo handig.”

Stress

Een laatste factor die veel mensen parten speelt, is ‘het hele stressgebeuren eromheen’, weet Hopman. “Er zijn mensen die min of meer in de stress schieten bij het idee dat het 35 graden wordt en daardoor niet goed slapen en bang zijn dat ze slecht functioneren. Dan beland je in een vicieuze cirkel. Het is niet voor niets dat mensen in zuidelijker landen over het algemeen wat meer relaxed zijn. Het is een uitdaging om zo ontspannen mogelijk te blijven, mee te bewegen met het weer - je kunt er toch niets aan veranderen - en niet in de stress te schieten.”

