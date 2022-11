Geen operatie meer: mogelijk nieuwe behandeling voor borstkanker ontdekt

Momenteel wordt bij niet-uitgezaaide borstkanker de tumor vaak operatief verwijderd. De chirurg verwijdert dan een deel of de gehele borst. Over het algemeen is dit een veilige en effectieve optie, maar elke operatie brengt risico’s met zich mee.

Opereren zonder snijden

Onderzoekers van het UMC Utrecht zijn al een tijdje bezig met de behandeling ‘opereren zonder snijden’. Dit is een vorm van chemotherapie waarbij een hogere dosis vrijkomt bij de borsttumor. Deze speciale chemotherapie is verpakt in warmtegevoelige vetbolletjes. De plek van de tumor wordt verwarmd tot 41 tot 43 graden. De bolletjes bewegen via het bloed door het lichaam. Ze barsten dan open als ze de verwarmde plek bereiken. Op die manier kunnen artsen gericht chemo loslaten op de tumor.

Onder lichte narcose

De resultaten zijn tot nu toe heel positief, maar het is vooralsnog alleen op proefdieren getest. Het team van het UMC Utrecht wil graag onderzoeken of het ook bij mensen werkt. De behandeling is namelijk niet niks. “Een patiënt moet namelijk een uur op haar buik in de MRI liggen onder lichte narcose”, vertelt onderzoeker Mirjam de Visser aan NU.nl.

Geen operatie meer nodig bij borstkanker

Vrouwen die in aanmerking komen voor deze nieuwe behandelingen zijn vrouwen met een gevorderd stadium van borstkanker. Kortom: vrouwen met uitgezaaide borstkanker, waarbij de tumor nog aanwezig is maar niet meer geopereerd kunnen worden. “Ons doel is om uiteindelijk ook vrouwen met borstkanker bij wie geen uitzaaiingen zijn vastgesteld te behandelen, zodat zij geen operatie hoeven te ondergaan”, zegt De Visser. “In het ideale geval laat de chemo de tumor verdwijnen en hoeft er geen operatie meer plaats te vinden. Maar een succes kan ook zijn als de behandeling de tumor beter doet slinken.”

Op dit moment krijgen veel vrouwen naast de operatie ook chemotherapie. Dat zal ook bij de nieuwe behandeling het geval zijn. Maar het zou mooi zijn als deze chemotherapie met de warmtegevoelige vetbolletjes zo effectief is dat er minder chemokuren nodig zijn. De Visser: “Wat dat betreft zou deze studie twee mooie uitkomsten kunnen hebben.”

Bron: NU.nl