Gevaar van alcohol wordt zwaar onderschat: groter risico op kanker

De meeste Nederlanders weten niet hoe ongezond alcohol eigenlijk is. Uit onderzoek van KWF Kankerbestrijding blijkt dat we een biertje en wijntje eerder associëren met gezelligheid (54%) dan met en ongezondheid (27%).

Gevaar van alcohol

Eén glas alcohol per dag

We gaan ervan uit dat vooral een avond véél drinken slecht voor je is, terwijl de kans op bepaalde vormen van kanker al groter wordt als je één glas alcohol per dag drinkt. “Vaak kun je aan het krijgen van kanker helemaal niks doen. Maar zeker in een derde van de gevallen wordt kanker mede veroorzaakt door een ongezonde leefstijl, waaronder het drinken van alcohol”, legt KWF-directeur Johan van de Gronden uit. Jaarlijks krijgen meer dan 4.000 mensen in Nederland kanker door alcohol.

Soorten kanker van alcohol

Er zijn zeven soorten kanker die je kunt krijgen door het drinken van alcohol:

Borstkanker

Darmkanker

Keelkanker

Leverkanker

Mondkanker

Slokdarmkanker

Strottenhoofdkanker

Combinatie roken en drinken

Rook je tijdens dat biertje ook nog een sigaret? Dan heb je nog meer kans op verschillende soorten kanker. Alcohol en roken versterken elkaars slechte werking op je lichaam.

Stoppen met alcohol

Op je gezondheid?

KWF wil samen met de Gezonde Generatie en de Maag Lever Darm Stichting de kennis over alcohol en kanker vergroten en dat doen ze met de campagne Op je gezondheid? Want het is eigenlijk best gek dat we proosten op onze gezondheid, terwijl alcohol juist zo ongezond is.

Stoppen met alcohol

De voordelen van minderen of stoppen met drinken wegen op tegen de nadelen ervan. Toch kan het lastig zijn, vooral vanwege sociale druk. Wil je minderen of helemaal stoppen met alcohol drinken? Zó doe je dat en dit levert het je op.

Een zomer vol mocktails

Dat je deze zomer bijvoorbeeld helemaal geen alcohol meer drinkt, wil nog niet zeggen dat je de hele zomer cocktails moet missen. Ben je op zoek naar wat inspiratie om zelf mocktails te maken? Dit zijn de lekkerste zomercocktails, maar dan alcoholvrij.

Is het leven nog wel leuk zonder alcohol? Die vraag krijgt ontwijnvlogger Jacqueline vaak te horen. Zij heeft daar een heel goed antwoord op, dat ze deelt in deze video:

Bron: KWF, Gezonde Generatie