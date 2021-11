“Gevaccineerden in déze leeftijdscategorie hebben de minste antistoffen”

Hans Zaaijer onderzocht de hoeveelheid antistoffen bij zo’n 1400 gevaccineerde bloeddonoren. Daaruit kwamen verschillende resultaten. Zo bleek dat hoe langer geleden iemand gevaccineerd is, hoe lager de hoeveelheid antistoffen was. Dat resultaat was te verwachten, omdat de werkzaamheid van een vaccin langzaam afneemt. Toch beschermt zelfs dat nog goed tegen ziekenhuis- en ic-opnames.

Veel antistoffen

Ook viel op dat de jongste groep gevaccineerde donoren, tussen de 18 en 25 jaar oud, de hoogste hoeveelheid antistoffen in hun bloed hadden. Maar liefst acht keer meer dan de groep met de minste antistoffen! Ook 71 tot 75-jarigen bezaten twee keer zo veel antistoffen als de groep met de minste antistoffen.

Minste antistoffen

Maar gevaccineerden in welke leeftijdscategorie hebben dan de minste antistoffen? Het gaat hierbij om gevaccineerde mensen tussen de 61 en 65 jaar oud, volgens Zaaijer. En opvallend is dat precies deze groep via de huisarts het AstraZeneca-vaccin kreeg. “Het lijkt erop dat dat vaccin minder goede, hoge antistoffen geeft dan de mRNA-vaccins”, zegt Zaaijer daarover.

AstraZeneca en Janssen

Inmiddels wordt er een stuk minder geprikt met AstraZeneca, en met het deels vergelijkbare Janssen-vaccin. Deze vaccins werden in de eerste maanden veel gebruikt, totdat zij in sommige gevallen een ernstige bijwerking bleken te hebben: trombose met trombocytopeniesyndroom (TTS). Om die reden is vanaf het voorjaar vooral gebruik gemaakt van de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) beschouwt AstraZeneca en Janssen overigens nog wel als veilig.

