Glaucoom: wat is het én hoe kun je het voorkomen?

Lees hier alles over de oorzaken, symptomen én behandeling.

Wat is glaucoom?

Glaucoom is een oogziekte waarbij de oogzenuw beschadigd raakt. Je oogzenuw is de verbindingskabel tussen je oog en de visuele schors, dus het hersengedeelte waarmee je kunt zien. De oogzenuw bestaat uit meer dan een miljoen fijne elektriciteitsdraden, de oogzenuwvezels. Als je oogzenuw beschadigd raakt, vallen delen van je gezichtsveld uit. Als je niet op tijd ingrijpt, dan neemt de schade alleen maar toe en word je gezichtsveld steeds kleiner. Uiteindelijk kun je zelfs blind worden.

Wat zijn de symptomen?

Glaucoom begint meestal sluipend en wordt in de beginfase dan ook vaak niet opgemerkt. Als de uitval eenmaal toeneemt, zal je merken dat je gezichtsveld steeds kleiner wordt. Soms begint glaucoom acuut, je hebt dan last van een pijnlijk en rood oog. Je kunt hierbij ook klachten krijgen als hoofdpijn en misselijkheid. Als je merkt dat je van deze klachten last hebt, is het belangrijk om zo snel mogelijk naar een oogarts te gaan. Omdat je oogzenuw al na één of twee dagen onherstelbaar beschadigd kan zijn, moet je hiermee absoluut niet wachten. De oogarts kan door het meten van je oogdruk, het bekijken van je oogzenuw en het doen van verschillende onderzoeken vaststellen of je daadwerkelijk glaucoom hebt.

Kun je het voorkomen?

Glaucoom is niet te voorkomen, maar door regelmatig oogcontroles te laten uitvoeren, kun je verdere aantasting aan je oogzenuw ondervangen. De kans dat je glaucoom krijgt is groter als je:

Ouder wordt

Sterk bijziend bent

Bij het gebruik van bepaalde geneesmiddelen/oogdruppels (prednisonachtige middelen)

Bij hart- en vaatziekten

Als je één van de bovenstaande punten op jou van toepassing is, is het belangrijk dat je je ogen regelmatig laat checken. Zo weet je in ieder geval dat je er op tijd bij bent als er iets mis is.

Wat als je glaucoom hebt?

Als je glaucoom blijkt te hebben, is het belangrijk om zo snel mogelijk op een behandeling over te gaan. Zo kun je oogdruk verlagende oogdruppels voorgeschreven krijgen. Als de druppels niet werken, is een laserbehandeling van de kamerhoek ook nog een optie. Soms worden er ook weleens tabletten voorgeschreven.

Als bovenstaande behandelingen niet werken, dan moet je geopereerd worden. Er kan dan een trabeculectomie worden verricht of er kan een glaucoomimplant ingebracht worden. Bij een trabeculectomie wordt er een klein afvoertje in je oog gemaakt. Dit wordt gedaan op de plek waar je iris overgaat in je oogwit, dus net boven je bovenooglid. Via de afvoer kan vocht uit de oogbol (ook wel kamerwater genoemd) makkelijker weg naar de ruimte onder het bindvlies. Hierdoor daalt de oogdruk.

Bron: UMC Utrecht