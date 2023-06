Goed nieuws: artsen beleven doorbraak in onderzoek naar endometriose

Zo weet Nu.nl te melden.

Wat is endometriose?

Bij endometriose is er sprake van weefsel, dat lijkt op baarmoederslijmvlies, dat zich buiten de baarmoeder bevindt. Dit kan leiden tot hevige pijn, chronische ontstekingen en darmproblemen tijdens de menstruatie, en is dus absoluut niet vergelijkbaar met ‘gewone’ menstruatiepijn. Bovendien kan de pijn ook optreden buiten de menstruatie om.

Doorbraak in onderzoek

Er bestaan verschillende soorten endometriose. Australische onderzoekers kweekten van elke bekende variant weefsel en testten daarop verschillende behandelingen. Hiermee zagen ze welke behandeling per soort het effectiefst is. Zo konden ze bijvoorbeeld zien of een vrouw met een bepaald type endometriose baat zou hebben bij een vruchtbaarheidsbehandeling. Het onderzoek is volgens de wetenschappers vergelijkbaar met eerdere studies naar verschillende soorten borstkanker en de behandelingen daarvoor.

Huidige behandelingen

In Nederland lijden ongeveer een half miljoen vrouwen aan endometriose. Sommigen slikken hormonen tegen de pijn. Bij anderen moeten aangetaste plekken op bijvoorbeeld de eierstokken en eileiders operatief worden verwijderd. In dit artikel lees je alles over de belangrijkste symptomen van endometriose.

Endometriose herkennen? In onderstaande video legt dokter Rutger uit op welke symptomen je moet letten.

Bron: Nu.nl, Linda.nl