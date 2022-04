Goed nieuws: je kunt over je hooikoorts heen groeien

Dat is nog niet echt bekend, maar veel mensen hebben na hun vijftigste wel degelijk minder last van hooikoorts.

Je immuunsysteem verandert

Hooikoorts kan tussen je tiende en dertigste levensjaar ontstaan. Pollenallergie heeft, net als de meeste allergieën, een periode waarin de klachten steeds meer opbouwen. De reactie van het immuunsysteem tegen het stuifmeel wordt in de loop van de tijd erger. De symptomen en klachten worden dan dus ook steeds meer merkbaar. Het is alleen nog niet duidelijk waarom die pollenallergie zomaar ontstaat. Daarom is het volgens de specialisten ook lastig om te ontdekken of, hoe en wanneer je eroverheen groeit.

Over hooikoorts heen groeien

Ondanks dat het nog niet bekend is of je überhaupt over hooikoorts heen kunt groeien, is het wel opvallend dat veel mensen na hun vijftigste minder of zelfs geen klachten meer hebben. Dit kan liggen aan het feit dat ons immuunsysteem verandert, want dat doet het constant. Bij een pollenallergie wordt het immuunsysteem zonder echte reden getriggerd. Onterecht beschouwt je lichaam de pollen als schadelijke stof en maakt daarvoor histamine aan. Dit zorgt voor die vervelende allergische reactie.

Als je over hooikoorts heen groeit, betekent dit dat je lichaam went aan dat allergeen. Maar dat kan zo’n twintig tot veertig jaar duren. Dat verklaart waarom vooral mensen rond hun vijftigste minder klachten hebben.

Hoe ouder, hoe beter

Volgens allergoloog Adam Fox van het Guy’s & St Thomas’ Hospital in Londen geldt sowieso: hoe ouder je wordt, hoe minder groot de kans dat je hooikoortsklachten hebt (of nog krijgt). Tegen de tijd dat mensen zeventig zijn, hebben zij volgens Fox helemaal geen last meer van hooikoorts. Want hoe ouder je bent, hoe minder actief het immuunsysteem vaak is.

Hooikoorts op latere leeftijd ontwikkelen

Maar er zit ook een keerzijde aan de medaille. Heb je nooit hooikoorts gehad? Dan kun je wel ineens hooikoorts ontwikkelen als je ouder wordt. Er zijn best veel mensen die vroeger geen klachten hadden, maar juist rond hun veertigste ineens snotterend door het leven gaan. Fox vertelt dat dit steeds vaker voorkomt. De exacte reden wordt nog onderzocht, maar mogelijk heeft dit ook te maken met ons constant veranderende immuunsysteem. Juich dus maar niet té vroeg.

Bron: BBC, Independent